租置計劃｜租置單位低買高賣賺多過私樓　有一區屋邨升幅冠全港

【租者置其屋／租置計劃／出售公屋】「租者置其屋計劃（租置計劃）」讓公屋租戶購回租住單位一圓業主夢，多年來不少租戶以折扣優惠價購買公屋，其後出售單位時大購數倍樓價，利潤隨時百萬計。 公屋租置單位不論在未補地價的第二市場或已補地價後的自由市場都有價有市，近年因應政府收緊公屋富戶政策及推出「白居二」，令租置單位愈來愈受歡迎，「01研數所」整合分析多年來與租置計劃單位有關的成交數據，發現租置單位在第二市場的成交價有上升趨勢，升幅更大幅拋離私樓，而未補地價單位的第二市場上成交價量均升，而租置單位一手銷量近年亦明顯回升，足以證明叫好又叫座！

位於黃大仙區的鳳德邨是公屋租置計劃中的九龍區「樓王」，細單位呎價追貼近鄰近私樓。（資料圖片）

租置計劃單位第二市場成交價

《香港01》整理了房委會居屋第二市場成交紀錄，以租置單位自2001年至2020年8月的每年成交價平均呎價，再對應同期代表私樓價格的中原指數。以下圖表數據以2001年為基數，再將上述數據指數化，然後逐年與基數比較，計算出逐年累積變動。

租置計劃單位第二市場成交價及中原城市分區領先指數（2001-2020） ▼ ▼ ▼ （點擊按鈕檢視分區比較）

上述圖表數據顯示，2011年前香港整體租置單位在居屋第二市場的價格變動（下稱租置樓價）與私樓樓價變動相若，同樣累積上升約120%，不過之後樓價升幅差距愈拉愈闊。截至今年8月差距已經逾2倍，租置樓價與私樓樓價的累積升幅分別約為5.23倍及3.14倍，租置樓價完勝。

如將樓價作分區比較，可見新界東租置單位價格升幅明顯拋離另外4區，至今年8月已經錄得近8倍升幅，而私樓升幅則約3.2倍，而部份租置單位在居屋第二市場的樓價相對的私樓樓價亦愈追愈貼，相信主因是買家可獲高額按揭，首期相對較低有關。

租置計劃單位第二市場成交量

經租置計劃出售的單位設有轉讓限制，以減少業主將物業轉手的動機，限制在初期的確有效，但近年隨着政府收緊公屋富戶政策及「白居二」計劃，租置單位在居屋第二市場的成交量明顯價量俱升，合資格購入一手租置單位的原公屋戶，出售單位時即能輕鬆賺逾百萬元。

租置計劃單位居屋第二市場成交量（2000-2019） ▼ ▼ ▼

租置計劃單位一手銷售量

目前全港有39條公共屋邨納入租置計劃，共提供18萬個單位，當中逾兩成未售出，相關屋邨的公屋租戶仍可以折價購買。而租置單位推出初期銷量高企，相信主因是期間不斷有屋邨加入計劃，推高租置單位一手銷量。相關計劃於2005年停止，隨時只剩下貨尾單位，數據隨即反映租置單位一手銷售量向下，至2008年金融海嘯時銷售量跌至谷底。而隨着近年租置公屋有價有巿，租戶認購單位的數量即有上升趨勢。

租置計劃單位一手銷售量（每5年計按年平均數） ▼ ▼ ▼

租置計劃單位買家享有折扣分類

購買租置計劃單位的合資格租戶可以享有折扣，當中第一年入住的租戶可享全額折扣（35%），次年則可享有半額折扣（17.5%），之後則沒有折扣，以下為近年使用折扣買樓的分布圖。

(註：房委會為鼓勵租置計劃現租戶購買其現居單位，由2020年9月1日起，向不再享有任何折扣優惠的租戶（即租約期已達第3年或以上的租戶）提供17.5％的折扣，為期1年。)

以折扣價一手買入租置計劃單位比例 ▼ ▼ ▼

租者置其屋計劃屋邨分布地圖▼▼▼

13組簡單數字，了解租置計劃概況！▼▼▼