租置計劃｜4.1萬單位將推售　1張地圖、13組數字睇清39條租置屋邨

【租者置其屋／租置計劃／出售公屋】特首林鄭月娥於去年《施政報告》中曾建議加快推售「租者置其屋計劃」（下稱「租置計劃」）貨尾單位，其後政府提出每年可以出售1800個單位，希望可於本年底及明年初推出，並指考慮到樓齡及保養問題，會考慮在定價及維修費上提升吸引力。

回歸前港英政府曾提出「出售公屋計劃」，惟因定價過高及種種問題而失敗告終，及至回歸後首任特首董建華於1997年上任後在首份施政報告提出要於2007年讓全港七成居民置業，故重新推售公屋，於1998年1月發售第一期租置計劃單位。其後本港樓巿在金融風暴下暴跌，政府宣布於2005年後不會再有新屋邨撥入租置計劃。

目前全港有39條公共屋邨納入租置計劃，因折扣率高，並且能輕易取得近乎100%按揭，加上補地價後或在第二市場有價有市，單位轉手即可賺過百萬元，故近年備受公屋戶追捧，而且戶主僅付2500元意向金即可做業主，既可長住又可選擇賣出賺一筆，令公屋戶身份惹人羨慕。

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