租置計劃｜租置公屋可獲十成按揭　一類人士付2500元輕鬆做業主

【租者置其屋／租置計劃／出售公屋】目前有39條公屋屋邨納入「租者置其屋計劃的」，當中約有4.1萬伙未有出售，2019年《施政報告》提出加快推售單位，當中包括提供額外誘因，鼓勵現有租戶購買其現正租住的單位。 房委會早前公布租置計劃貨尾單位的銷售安排，表示尾單位會在1年2次的居屋及綠置居計劃中出售予合資格綠表人士，定價機制及轉讓限制將會與現時租置計劃沿用的一樣。現時39條租置屋邨的租戶則仍然可以購買仍然租住的單位，合資格租房更可以享有相關折扣，只需付2500元意向金即可做業主，餘額由銀行提供十成按揭，而置業5年內如遇家庭突變，更可回復租戶身份。 「01研數所」推出《租者置其屋系列報道》，整合列出多年來的租置計劃數字、詳情、購買資格、購買方法，讓者加深了解租置計劃

施政報告曾提出加快推售租置計劃的貨尾單位。（張浩維攝）

租置計劃由香港房屋委員會（房委會）推出，根據房委會今年7月28日的新聞公布，截至今年6月底，尚有約4.1萬個租置計劃單位中未售出，現時租置單位每平方米的平均定價介乎約11,000元至22,000元，即約為評估市值的15%至18%。

因單位價格相對便宜，加上因房委會作擔保，可輕易向銀行申請到十成按揭，成為很多基層置業選擇。現時租置計劃屋邨的租戶，只需付2500元意向金即可做業主，更可享有多項由房委會提供的買樓折扣、樓宇保障。



上車及取得近乎100%的按揭借貸，相當吸引，另外更可以享有多項由房委會提供的買樓折扣、按揭保證、樓宇保障，例如：

租置計劃單位除了「根據長者住屋計劃租給長者居住的單位及小單位大廈」、「供福利用途的單位」及「與其他單位共用設施的單位」之外，只要租戶沒有現行租約規定，原則上都可以購買。符合以下資格的租戶，在準備好下列文件或款項之後，可以在辦公時間將申請交到相關屋邨的屋邨辦事處：

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39個租者置其屋計劃屋邨分布地圖▼▼▼

13組簡單數字，了解租置計劃概況！▼▼▼