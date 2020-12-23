租置計劃｜「白居二」掀炒風　公屋升幅贏私樓　一文睇清轉讓限制

【租者置其屋／租置計劃／出售公屋】目前有39條公屋屋邨納入「租者置其屋計劃的」，當中約有4.1萬伙未有出售，特首林鄭月娥於去年《施政報告》中曾建議加快推售相關單位，其後政府提出每年可出售1800個單位，希望本年底及明年初推出，並指考慮到樓齡及保養問題，會考慮在定價及維修費上提升吸引力。

未補地價的租置計劃單位設有轉讓限制，原只適用於具公屋資格人士，惟政府於201３年推出俗稱「白居二」的白表居屋第二市場計劃，因買家增加下令公屋二手巿場熱炒，升幅大幅跑贏居屋以至私樓巿場，部份迷你單位的呎價更超越私樓，造就公屋戶轉手即動輒勁賺逾百萬元。

「01研數所」推出《租者置其屋系列報道》，整合列出多年來的租置計劃數字、詳情、購買資格、購買方法，讓者加深了解租置計劃。