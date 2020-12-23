租置計劃｜「白居二」掀炒風　公屋升幅贏私樓　一文睇清轉讓限制

【租者置其屋／租置計劃／出售公屋】目前有39條公屋屋邨納入「租者置其屋計劃的」，當中約有4.1萬伙未有出售，特首林鄭月娥於去年《施政報告》中曾建議加快推售相關單位，其後政府提出每年可出售1800個單位，希望本年底及明年初推出，並指考慮到樓齡及保養問題，會考慮在定價及維修費上提升吸引力。
未補地價的租置計劃單位設有轉讓限制，原只適用於具公屋資格人士，惟政府於201３年推出俗稱「白居二」的白表居屋第二市場計劃，因買家增加下令公屋二手巿場熱炒，升幅大幅跑贏居屋以至私樓巿場，部份迷你單位的呎價更超越私樓，造就公屋戶轉手即動輒勁賺逾百萬元。
「01研數所」推出《租者置其屋系列報道》，整合列出多年來的租置計劃數字、詳情、購買資格、購買方法，讓者加深了解租置計劃。
租置單位在第二市場有價有市，但轉手前先要滿足相關轉讓限制。﹙資料圖片﹚
公屋租置計劃已有近20年歷史，全港共有39條租置屋邨，業主原是公屋戶，購買單位主要用作自住，在未補地價情況下，只能轉售予其他公屋業主，買家的單位則騰空予輪候人士。居於租置計劃屋苑的公屋租戶購買單位時享有大幅度折扣，隨着樓巿趨升，加上政府調整公屋富戶政策及推出「白居二」計劃，令未補地價公屋的買家增加，近年公屋第二市場成交價升幅驚人。
以下為各區未補價租置單位在公屋第二市場的成交價與私樓樓價的升幅比較圖表，可見租置單位近年升幅完全拋離的私樓！
租置計劃單位第二市場成交價及中原城市分區領先指數（2001-2020）
註1）由於中原指數定義將軍澳為九龍區，因此原屬將軍澳的租置屋邨二手成交呎價亦歸入九龍區以作比較。
註2）上表租置屋邨分類為：港島區（翠灣邨、峰華邨、利東邨、華貴邨），九龍區（李鄭屋邨、南昌邨、黃大仙下一邨、東頭二邨、竹園北邨、鳳德邨、翠屏北邨、興田邨、彩霞邨、德田邨、翠林邨、寶林邨、景林邨），新界東（富善邨、太和邨、富亨邨、運頭塘邨、顯徑邨、恆安邨、耀安邨、博康邨、廣源邨）及新界西（祥華邨、華明邨、天平邨、太平邨、山景邨、良景邨、田景邨、建生邨、朗屏邨、葵興邨、青衣邨、長安邨、長發邨）
註3）租置單位二手成交呎價資料取自房委會居屋第二市場成交紀錄
註4）中原城市分區領先指數資料取自中原地產網站
原業主購買租置單位時，因售價便宜相對容易上車，即使在第二市場或公開市場上都受到歡迎，不時出現所謂「公屋樓王」的高價成交，呎價幾乎可以與私樓一較高下，或多或少成為投資獲利的機會。不過租置單位亦都有轉讓限制，相關限制如下：
租者置其屋計劃屋邨分布地圖▼▼▼
13組簡單數字，了解租置計劃概況！▼▼▼