禁毒處︰今年上半年呈報吸毒人數下降7%　青少年吸食大麻須關注

禁毒常務委員會今日（16日）在季度會議上檢視2020年上半年本港吸毒情況。被呈報的整體吸毒人數，較2019年同期下降7%，由3,703人下降至3,459人，但有關數字可能受到疫情影響，令呈報機構接觸到的吸毒者人數可能有所減少，亦可能需要更多時間才呈報資料予檔案室，會密切注視下半年被呈報的吸毒人數，更適切分析本港吸毒情況。該委員會指出，學生吸毒以及青少年吸食大麻的情況值得關注。

禁毒常務委員會公布，本港今年上半年被呈報的整體吸毒人數有3,459人，海洛英仍然是最常被吸食的毒品。（資料圖片）

學生吸毒人數輕微上升

根據檔案室的最新統計數字，2020年上半年被呈報的整體吸毒人數，較去年同期下降7%，由3,703人下降至3,459人，而被呈報的21歲以下吸毒人數，則下降2%，由277人下降至271人。當中，學生約佔該年齡組別吸毒人數的30%，亦較去年同期輕微上升。

被呈報吸食大麻的人數較2019年同期下降5%，由333人下降至317人。在被呈報的21歲以下青少年吸毒者中，大麻繼續是最常被吸食的危害精神毒品，佔總人數約50%。

首次被呈報的吸毒人數較去年同期減少27%，由881人下降至640人，其中21至35歲的年輕成年人佔45%。首次被呈報的吸毒者的「毒齡」中位數為4.8年，即由初次吸毒至被檔案室呈報機構呈報的時間，而2019年的數字為5.5年。

吸食危害精神毒品人數亦較去年同期下降21%，由2,293人下降至1,818人，吸食麻醉鎮痛劑人數則較去年同期上升11%，由1,854人上升至2,052人。在首次被呈報的個案中，吸食危害精神毒品的人數有574人，繼續遠超吸食麻醉鎮痛劑的81人。

海洛英仍是最常被吸食毒品

在被呈報的整體吸毒人數中，海洛英仍然是最常被吸食的毒品，被呈報的吸食人數較去年同期上升11%，由1,853人上升至2,050人。而最常被吸食的危害精神毒品繼續是甲基安非他明，即俗稱「冰毒」，被呈報的吸食人數下降24%，由863人下降至660人。

禁毒常務委員會主席張建良醫生表示，留意到被呈報的21歲以下青少年吸毒者中，大部分吸食大麻，「年輕人應該認清大麻是毒品，吸食大麻不但會令人上癮，更可能嚴重損害精神健康。」他呼籲，市民如需求助，可利用禁毒處的即時通訊服務98 186 186 或致電二十四小時熱線186 186。

禁毒專員羅翠薇表示，被呈報吸毒的學生比例有所上升，將針對年輕人和學生做更多的禁毒宣傳工作，例如利用更多受歡迎的手法和網上媒體宣傳毒害，鼓勵他們堅拒毒品的誘惑。