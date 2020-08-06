吸毒青年受師父啟發　立志成影音導師　用鏡頭分享經歷

香港青年協會今天（6日）舉行第七屆「重新出發」青年嘉許計劃網上頒獎禮，表揚及嘉許勇於改過自新的青年，有八名青年獲獎。 曾經吸毒數年、自認頑皮小子的朱輝（化名）受當時女朋友影響而染上毒癮，出現被逼害幻覺等嚴重的身體損害，亦被控告藏毒罪。在入住戒毒院舍接觸拍攝，朱輝在教他攝影的師父身上看見希望，得到家人鼓勵，成功戒毒，更自願多留在戒毒村近三年，離開後戒毒村成立了攝製團隊，仍提着相機分享自身經歷，勸勉年輕人。

成功戒毒的朱輝（右）現職影音導師，他在第七屆「重新出發」青年嘉許計劃中得獎。（青協提供圖片）

青協「青年違法防治中心」今天舉行「重新出發」青年嘉許計劃2020網上頒獎禮，表揚及嘉許青年勇於改過自新、重新振作，冀以他們的經歷勉勵青年奉公守法，建立正面人生觀。計劃每年約有30至40多位獲提名，經過評審最終有八名得獎者。

現職影音導師、30歲的朱輝（化名）是其中一個得獎者，16歲時因為當時女朋友有吸毒習慣，誘使他吸毒。他自認以前是頑皮小子，毫無心機讀書，母親病逝對他造成打擊。為了逃避煩惱，每次服用不少俗稱「K仔」的氯胺酮達至迷幻和失去知覺的狀態，曾經要保安帶他回家。他吸毒約一年後家人被發現吸食毒品，遭親人冷嘲熱諷。

朱輝戒毒後和朋友成立拍攝團隊，開辦攝影班，希望透過鏡頭以生命影響生命，勸勉年青人。（青協提供圖片）

毒品對身體損害逐漸浮現，朱輝產生被逼害幻覺，小便疼痛和尿頻等。他說最嚴重的是，戒毒後乘搭前往台灣的三小時航機，上了三至四次洗手間。他曾經旅行戒毒、寄居親戚家中，但近20次戒毒均失敗，坦言有心無力。24歲的他因藏毒還押在荔枝角收押所期間，見到同房60多歲的囚友無人探望，不想自己家人失望和離棄，於是決心戒毒，立志改變陋習，隨即入住基督教得生團契戒毒村。

朋友和家人十分鼓勵他入戒毒村，特別是姐姐送他一個公仔以示支持。他在院舍學習攝影，經常拍攝影片作弄院舍的員工學員，被師父責罵工作不認真，惡作劇難成大事。師父作為吸毒的過來人的教誨讓他認真檢討，回想學攝影的初衷是源於在師父生命見到希望，想學他透過相機建立自己的作品，以及轉行教導攝影。花了一年多時間成功戒毒後，他不想浪費戒毒經歷，自願留在戒毒村近三年擔任同工幫助他人。

他和朋友成立攝製團隊「Why Shot Production」，現時為社區組織拍攝，教授特殊學習需要學生，並分享自己戒毒的經歷，實踐師父的忠告——「用鏡頭成為別人的祝福，以過往的經歷祝福其他人」。

朱輝的設計師女朋友，為他畫了一幅領獎相片。（青協提供圖片）

另一名得獎者、19歲的小冰（化名）因為父母關係惡劣，家無寧日，渴望得到愛，在15歲時開始談戀愛和離家出走。但和男朋友同居令她飽受傷害和擔驚受怕，父親一直關心和信任令她感受從其他人得到的關懷。小冰亦培養了弄甜品、插花等興趣，藉此肯定自我和找到自己的價值，小冰決定改變，回家居住學習處理情緒，以及和家人相處，不再視愛情為第一位。她現時從事零售業，打算重新報考中五夜校，希望入大學修讀心理相關課程。父親一向讚賞小冰，對她獲獎有信心，得知結果都感到欣慰。

曾離家出走的小冰（右）現時和家人修補關係，有一份正職工作，打算重新報考中五夜校，希望入大學修讀心理相關課程。（青協提供圖片）

青協「青年違法防治中心」單位主任李樂民解釋，評審會從他們自述經歷，價值觀的改變，將來計劃和對親友的答謝等方面甄選得獎者。他表示，計劃不單止為了嘉許曾經誤入歧途的青年重回正軌，還有助社會大眾了解和接納他們。