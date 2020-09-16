男女文員涉襲警脫罪　官稱明警執法壓力大　冷靜調查可避免案件

男女文員被指在大圍港鐵站雨傘襲擊警司及推警員胸口，兩人均被控襲警罪名，案件早前在沙田法院審理，裁判官溫紹明今（16日）裁決時稱，認為部分警員作供不誠實，錄影反映警司追逐他人時碰到女被告，令她提起雨傘，惟警方未作調查及使用不必要武力壓制女被告，路過的男被告介入後認為他架起手臂只為作自衛。溫官稱明白警員面對極大壓大，但強調警方冷靜處理絕對可以避免此案，最後裁定兩名被告罪名不成立。男被告散庭後，擁抱落淚的未婚妻。

女被告盧錦玲（42歲）及男被告利尚寯（32歲）均報稱文員，兩人各被控一項襲警罪，指他們去年9月1日在大圍港鐵站A出口外，分別襲擊警司A及警員B。

3名警員供詞與錄影不符

溫官指，控方傳召5名警員作供，其中3人的說法與錄影不符，並非誠實可靠證人。法庭相信另外2人的供詞，但他們未有目睹事發經過。至於出庭自辯的男被告，裁判官指其態度率直，所說與錄影一致，是可靠證人。

女被告手拿餸菜打扮尋常

溫官多次翻看錄影後，認為警員很可能在追逐可疑人士期間，意外碰到女被告，令她提起右手及雨傘，並且踏前。他指女被告打扮尋常，一手拿傘，一手提著餸菜；警方如懷疑她襲警，大可截停查問，若冷靜處理便很大機會弄清事件，惟警員卻動武把沒有反抗的女被告壓向牆壁。裁判官指此舉完全無必要，並衍生出男被告的控罪。

男被告情緒激動但無礙警方工作

溫官謂，男被告雖情緒激動，但無阻礙警方工作。兩名被告衣著普通、手無寸鐵，警員實在不應不由分說便出手推男被告未婚妻的胸口及肩。男被告有見警員使用不必要的武力，才會推警員以保護自己及未婚妻。裁判官形容他架起前臂推向警員，明顯不是攻擊動作，雖然其力度不小，但警員用胸頂向兩人兼神情凶狠，其自衛動作亦屬合理。

裁判官溫紹明稱明白警方執法壓力大，但若能冷靜調查應可避免本案。(資料圖片)

明白警方執法面對極大壓力

法庭裁定兩名被告罪名不成立。溫官直言，明白警方近年執法面對極大壓力，安全受到威脅，惟本案不在示威現場，兩名被告只是路過的市民，強調警方冷靜處理絕對可以避免此案。

控方稱按律政司指示反對訟費

控方以自招嫌疑為由，反對兩名被告申索訟費。溫官對其理由表示質疑，控方表示是根據律政司指示作出反對，溫官就回應：「有時啲指示都真係唔係好合理嘅。」辯方大律師黃纓淇則指出，男被告在現場不下20次說及事件起因，即警員推其未婚妻。她謂，若控方證人如實作供，律政司未必會落案起訴。兩被告最終獲批訟費。

辯方要求記錄在案亦被拒

黃大狀又指，部份警員作供明顯與事實不符，望法庭記錄在案。溫官稱這超出法庭的司法管轄權，法庭上的事宜皆有記錄，無需另作記錄。黃大狀引用政府新聞，指法庭可轉介案件跟進，溫官聞言笑言：「原來我哋咁大權㗎？」並表示除了裁決理由外，無其他事宜要表達。

男被告感激拍片的市民

男被告散庭後感謝當日拍攝的市民，指此案「好唔公平」，直言：「大家有片睇，係佢哋（警方）推我哋先。」他指不排除會就警員作假口供興訟。而旁邊剛流完眼淚的未婚妻說起感受時，眼框不禁再次泛紅。她稱未婚夫過去一年被剝奪自由，被控後須守宵禁令及每周往警署報到。兩人透露婚期略受此案影響，但主要還是視乎肺炎疫情。有支持者祝福二人幸福快樂、生活美滿。

案件編號：STCC406/2020