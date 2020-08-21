醫療事故｜明德醫院開錯刀　病人做足踝動手術　搞錯左右腳

山頂明德國際醫院於今年5月發生一宗「開錯刀」醫療事故。醫院原要為一名病人移除左足踝的碎骨，卻錯誤為病人右足踝進行手術，病人翌日再接受手術移除左足踝的碎骨。醫院隨即暫停涉事醫生的所有手術預約，直至其術前諮詢指引得以改善為止。

山頂明德國際醫院於今年5月發生一宗「開錯刀」醫療事故。（資料圖片）

今年5月21日，一名31歲病人入院進行足踝手術以移除碎骨，主診醫生於病人的右足踝進行手術。術後，明德國際醫院員工發現手術位置有誤。病人翌日隨即接受手術移除左足踝的碎骨。

經過詳細審視，確認醫院術前遵從的所有程序均正確無誤，院方乃按照醫生給予的預約資料以作安排。事後，醫院隨即暫停該名醫生的所有手術預約，直至其診所的預約及術前諮詢指引得以改善為止。院方亦會與各專科醫生商討提升手術預約安排的適當措施。醫院於24小時內通知衞生署此個案，與此同時，醫院團隊亦跟病人保持密切的聯繫。

衞生署回覆指，於今年5月22日收到一間私家醫院呈報一宗醫療風險警示事件，涉及一名31歲男病人於5月21日在錯誤的下肢進行了關節鏡手術。院方已向衞生署提交調查報告。衞生署審視醫院提交的所有資料後，無發現證據顯示醫院違反《醫院、護養院及留產院註冊條例》（第165章）或《私家醫院、護養院和留產院實務守則》的要求，因而導致這次事件。