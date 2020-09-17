新冠肺炎｜五邑鄒振猷學校建議延復課遭拒　已取逾百樣本瓶作檢測

本港新冠肺炎第三波疫情持續，屯門五邑鄒振猷學校一名10歲學生周二（15日）確診，校長沈耀光今日（17日）接受商台節目訪問稱，確診的六年級女學生由9月1日開始，早上8時至11時半於學校禮堂接受網課，同一範圍有30多位同學。沈續指，學校原本有意延至29日才恢復面授課程，但教育局指衞生防護中心經評估後屬較低風險，須維持本月23日復課。 至於曾經回校及接觸過涉事確診者的學生及教職員將接受檢測，沈耀光指已取120個樣本瓶，明天會交樽，當局亦承諾會視為緊急情況處理，冀在復課前會讓檢測者獲悉結果。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷則指，小朋友病徵較輕微惟病毒量可以很高，建議曾接觸患者須接受檢測，且可延遲上學方是「較理想做法」，籲當局切勿掉以輕心。

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家長及教職員反映關注後 局方才決定派樣本瓶予檢測

沈耀光指，涉事確診的女學生周一（14日）發病，上周五（11日）為最後上學日期，故衞生防護中心醫學判斷最多2日前，與確診者接觸的人士方介定為緊密接觸者或需要隔離。故此，原本同處禮堂的同學或教職員不需接受檢測，惟後來接獲不少家長、教職員的關注，經校方再次反映後，局方決定派發樣本瓶作檢測。



沈估計，約有40名學生及70名教職員會接受檢測，昨日已向當局取120個樣本瓶，預計明天早上會一併交還樣本瓶，當局亦承諾會視為緊急情況處理，會於23日復課前公布檢測結果。

校董會原同意延至29日復課 惟教育局不認同

沈耀光又指，校內的危機小組原本希望小一、小五、小六年級生延遲至29日方復課，且獲得法團校董會同意，並向教育局查詢。但教育局稱衞生防護中心認為事件屬較低高險，認為三個年級的學生可維持9月23日恢復面授課程。故沈表示，今日將向家長發信件，詢問學生會否於23日上學。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷則指，小朋友未必確實了解自己何時發病，加上此宗個案屬家庭群組，其父母同時感染，且她的父親於一周前已病發，故認為當局須小心分析此個案。

曾祈殷：兒童病徵輕 含病毒量高

曾祈殷續指，美國疾控中心曾發表文章，稱小朋友的病徵即使輕微，含有的病毒量卻高，故不能單憑病徵或問症而確定身體含有的病毒量。故涉事的10歲女童於9月11日曾上學，不代表當時身體無含病毒及未傳染予他人，建議同處禮堂的學生必須接受檢測，且追蹤有否其他接觸者，包括了解該名女童有否搭校巴，屬較理想做法，呼籲當局切勿掉以輕心，否則當中涉及超級傳播患者，將需要大規模追蹤個案，就事件亦認為可暫時不上學，稱「要睇返點追蹤涉事人先係明智做法」。

推算社區仍有40至50人屬隱形患者

至於全民檢測計劃完結，曾祈殷表示，以專家推算社區仍有40至50人屬隱形患者，稱當局須盡快找出此群患者，否則處理不當，每7至10日確診人數將會翻倍。