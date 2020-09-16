新冠肺炎｜康文署室內場地明重開　徐英偉落場視察

新冠肺炎疫情持續，但感染個案已經回落，部份限制措施亦陸續撤銷。康文署部份室內場地，明日（17日）將重新對外開放，民政事務局局長徐英偉今日（16日）就親自落場，視察準備情況。

徐英偉今日與康文署署長劉明光到訪早前用作檢測中心的黃泥涌體育館，視察準備情況，徐表示，該體育館已於12日開始還原場地，並進行深層消毒，亦已經重新裝置運動設備。

康文署場地開放後，進場人士需接受體溫監察，場地亦要控制人流，亦要準備消毒地毯、酒精搓手液等，場地也要加強清潔，以保障公眾及員工健康。

徐英偉除感謝康文署同事為設施重開努力準備，亦指體育場館重開讓市民大眾有更多運動機會，保持身心健康，更能應對疫情，在新常態下恢復正常生活，呼籲大家依從指示，遵守防疫措施。

體育館、單車館明天重開

康文署轄下、明天重開的體育場地，包括體育館、香港壁球中心/獨立壁球場、彩虹道羽毛球中心、歌和老街壁球及乒乓球中心、香港仔網球及壁球中心、香港單車館、將軍澳運動場、大埔運動場、通州街公園及小瀝源路遊樂場、伊利沙伯體育館內的設施，以及北河街體育館的搏擊中心、順利邨體育館的體操訓練場和自修角。

另有不少場地將於9月18日重開↓↓