新冠肺炎｜AEON MegaBox分店內衣部員工初確診　未知是否已找源頭

本港新冠病毒肺炎反復不定，衞生署今日（16日 ）公布昨錄得9宗確診個案，當中5宗為本地感染個案，因已找到源頭，衞生署不設記者會。惟社會上仍陸續再爆新個案，AEON永旺（香港）今晚公布，九龍灣MegaBox分店一樓內衣部一名員工今日初步確診，該分店已暫停營業，今明兩天（16日和 17日）徹底清潔及消毒，周五（18日）恢復營業。

AEON永旺 (香港）九龍灣MegaBox店一樓內衣部員工初步確診感染2019冠狀病毒。（網上圖片）

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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分店即日起停業兩日清潔消毒

AEON表示，今天獲悉一名在九龍灣MegaBox分店一樓內衣部員工初步確診新冠肺炎，今明兩天（16日和 17日）進行徹底清潔及消毒，周五（18日）恢復營業。與確診者有密切接觸的員工須在家隔離14天， 並會安排病毒檢測。

AEON永旺（香港）公布九龍灣MegaBox分店一樓內衣部一名員工今日（16日）初步確診，該分店已暫停營業，今明兩天（16日和17日）徹底清潔及消毒。（AEON Facebook圖片）

AEON重申。自疫情開始以來，已採取一系列抗疫措施，並會持續嚴格執行：

1. 所有店舖、寫字樓包括設備、設施、地面及通風系統等，都加強定期清潔和消毒。

2. 所有員工上班前必須量度體溫，確保健康狀況良好。如有員工出現發燒徵狀或感到任何不適，會即時安排員工盡快求醫，並遵從有關醫學建議及進行有關治療。

3. 所有員工於工作期間必須佩戴防護口罩。

4. 所有員工經常清潔及消毒雙手，確保衛生。

5. 放置消毒搓手液於貨場和寫字樓，供顧客和員工使用。

6. 所有顧客、商業夥伴進入店舖、寫字樓前必須佩戴防護口罩，並保持社交距離。

衞生署本月初公布，一名經全民檢測發現的女患者，報稱9月1日或之前，曾到MegaBox宜家IKEA家居餐廳，該IKEA分店就在AEON樓上。