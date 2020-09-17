新冠肺炎│失業率6至8月不變維持6.1%　惟餐飲服務業高企14.4%

第三波新冠肺炎疫情終於趨於緩和，本港個案劇增期間，政府曾一再收緊防疫措施，包括晚市禁堂食、二人限聚令等，令不少行業再次受衝擊。政府今（17日）公布失業率最新數字，6月至8月的失業率維持6.1%，與上期數字一樣；然而，失業人數卻上升至24.8萬人，較上一期增加約5,800人。

根據政府統計處今日公布最新勞動人口統計數字，經季節性調整的6月至8月失業率維持在6.1%，與上一期數字一樣。就業不足率亦由2020年5月至7月的3.5%，上升至2020年6月至8月的3.8%。

就業率不足上升集中餐飲服務業、運輸業、保險業及教育業

統計處形容，與5月至7月比較，於6月至8月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，但幅度大致輕微；至於就業不足率方面，上升集中於餐飲服務活動業、運輸業、保險業，以及教育業。

總就業人數由5月至7月的363.7萬人上升至6月至8月的約364萬人，增加約3,400人；同期的總勞動人口亦由387.9萬人上升至388.8萬人，增加約9,300人。而失業人數（不經季節性調整）則由5月至7月的24.2萬人上升至6月至8月的24.8萬人，增加約5 800人。同期的就業不足人數亦由13.6萬人上升至14.9 萬人，增加約13,200人。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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羅致光：勞工市場仍然嚴峻



勞工及福利局局長羅致光評論最新失業數字時表示，勞工市場在6月至8月仍然嚴峻，儘管「保就業」計劃繼續提供支援作用，惟本地第三波疫情在七、八月廣泛干擾經濟活動。

經季節性調整的失業率在6月至8月維持在6.1%，與5月至7月的水平相同，但就業不足率上升0.3個百分點至3.8%，為沙士後高位。同時，總就業人數及勞動人口的按年跌幅分別輕微收窄至5.5%及2.1%。

零售、住宿及膳食服務業失業率微升

他指，按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在6月至8月較5月至7月微升0.1個百分點至10.9%，為受沙士沉重打擊後的高位，而就業不足率再度急升0.9個百分點至5.9%。

其中，餐飲服務活動業的失業率和就業不足率分別高企於14.4%及8.3%。建造業的失業率和就業不足率亦高企於11.1%和8.1%。與此同時，多個其他行業的就業不足情況惡化，尤其在運輸業、保險業，以及教育業。

勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片/羅致光攝）

勞工處繼續接收及發布來自不同行業的職位空缺資料

羅致光說，本地疫情在9月開始逐步緩和，但全球疫情仍在反覆上升中，整體經濟狀況依然疲弱，勞工市場在短期內仍將面對壓力。政府已推出歷來最大規模的紓困措施，包括一系列保就業及創職位的措施，以幫助保障員工就業。政府會繼續密切留意相關情況，並會在必要時推出應對措施。



他指，勞工處已於9月調升「中高齡就業計劃」、「展翅青見計劃」及「就業展才能計劃」下僱主可獲發放的在職培訓津貼金額上限，以進一步鼓勵僱主聘用60歲或以上的年長人士、青年人及殘疾人士，並為他們提供在職培訓。勞工處亦已於9月以試點方式，向參加以上就業計劃的合資格人士發放留任津貼，鼓勵他們接受及完成在職培訓，從而穩定就業。與此同時，勞工處會繼續接收及發布來自不同行業的職位空缺資料，這些空缺適合不同學歷及工作經驗的求職人士。求職人士可使用勞工處的網上平台（如「互動就業服務」網站）獲取就業資訊。