失業自強｜50萬人月入不過萬　失業率未超沙士　學者歸因兩大理由

新型冠狀病毒疫情爆發，令香港經濟活動大受影響，百業蕭條，更引發失業潮。經此一「疫」，有部分行業未能捱過，有公司暫時停業，不少中小企甚至需要結業。縱使政府推出「保就業」計劃，但最近有傳國泰航空不計劃申請第二輪保就業，或為裁員鋪路！

本港第二季失業率已經超過6%，受累於第三波疫情爆發，預計第三季失業數字或更嚴重。有學者認為，隨經濟活動減少，不少工種因此短暫消失，失業者亦難以轉行，唯有待經濟活動重臨，才有望容納這群勞動力。也有人力資源專家預警，今次的就業情況難以像2003年一樣出現V型反彈。

據政府最新統計數字，今年第二季失業率為6.2%，創逾15年新高。（資料圖片）

據政府最新統計，今年4月至6月經季節性調整的失業率為6.2%，較去年第二季，即爆發社會運動及疫情前的2.8%，創逾15年新高；就業不足率則高達3.7%，屬近17年來的高位。

50萬人月入唔夠1萬 零售、餐飲屬失業重災區

在疫情爆發下，旅遊相關行業首當其衝，從事零售、住宿及膳食服務行業的失業率達10.1%，佔整體失業人數的27.1%；當中住宿及膳食服務的失業率達14%。其他失業「受災區」包括建造業，失業率達11.2%，佔整體失業人數16.9%。

失業率及就業率不足率增加，固然導致市民收入減少。值得注意的是，撇除外籍家庭傭工後，全港有約48.7萬人月入低於1萬元；至於1萬至1.99萬元的群組，佔119.7萬人，屬於人數最多的一群。而月入2萬至2.99萬元的群組人數則有65.2萬人，往後收入愈高的群組，人數亦相應減少。

統計發現，全港有約48.7萬人月入低於1萬元。﹙資料圖片﹚

大量家庭收入減少 低收入家庭數目增

事實上，家庭住戶每月入息中位數（撇除外籍家庭傭工後）由去年第二季的28,400元，按年減少一成，今年第二季至25,500元。

去年第二季與今年第二季相比，就業戶數增加約1.4%，由260萬戶增至264萬戶。然而家庭月入只有25,000元以下的戶數普遍增加，其中月入1萬至1.5萬元的家庭戶數，由去年次季的21.9萬戶，增加近一成至24萬戶。與此同時，家庭月入2.5萬至10萬元的戶數，則普遍減少，其中月入2.5萬至2.99萬元的戶數，按年大減12.57%，反映有不少家庭都有收入減少的情況出現。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健指，由於過往香港來自內地的旅客比例較高，在以前行業興旺的情況下，酒店、零售業需求大，在行業擴張下聘用了大量人手。可是，當疫情來襲，衝擊相關行業，大量工作崗位隨經濟活動減少而消失，只有經濟活動重臨，才有望再次容納這一群勞動力。

徐家健認為，只有經濟活動重臨，否則失業者就算有意轉行亦缺乏機會。（資料圖片／黃寶瑩攝）

毅知顧問公司董事總經理周綺萍則認為，由於一般酒店、零售、餐飲的技能要求相對低，大多數由新移民、畢業生擔任這些工作。那麼這些失業人士能否轉行？她坦言目前其他就業市場亦不樂觀，原因是即使不是重災行業，其他行業或多或少受疫情影響，即使有其他適用經驗的相關工種，都難以聘請大量人手。

周綺萍稱，以一般大眾可以應徵而缺人手的行業，目前相信只有消毒清潔，以及外賣行業，「醫療、藥業、IT都缺人手，但唔係一般大家有嘅技能」。

「有經驗都搵唔到工」Fresh Grad搵工更難

統計處報告亦顯示，年齡在15歲至19歲及20歲至24歲失業比率，分別為18.8%及14.3%，屬失業率最高的兩個年齡組別。徐家健指出，始終零售、住宿及膳食行業多數聘請年輕一族為主，故後生仔失業率比其他年齡層高。而周綺萍則認為，即使目前有職位空缺，僱主都會找一個有經驗的替補，「有經驗都搵唔到工……始終Fresh Grad短期內係唔Productive，係屬於短期投資、中長期回報」。

由於今年餘下的時間經濟環境不會有明顯改善，加上市場上有經驗的失業人士急增，「本來失業嘅人減薪一至三成都肯做喎」，故此她建議畢業生「咩工都做，Part-time Freelance都好」，又或者再進修，甚至是做義工，「始終空窗期太長都係唔好」。

人力資源專家周綺萍指，「保就業」實際上是保企業，認為政府對失業人士的援助不足。（資料圖片／林若勤攝）

失業率未破頂 惟情況恐比沙士差

或許大家都有疑問，為何相比2003年失業率8.5%的高位，似乎目前失業情況不及當年嚴重。「依家股樓都無冧」，徐家健指由於1997年爆發的亞洲金融風暴，本港經濟已經沉寂，直至2003年亦沒有太大改善，而當時沙士爆發更令股樓大瀉，資產價格急跌，令不少有大量資產在手的港人，以至是企業的老闆，財富大幅消耗，令其逼不得已要裁員。另外，徐家健認為今天失業率未及當年高，另一原因是與政府的「保就業」有關。

話雖如此，周綺萍對就業市場的前景，卻不比2003年時樂觀。她指出，由於2003年香港是沙士的疫埠，而其他地方並沒有爆發疫情。故此，當時本地疫情消散後，當香港的對外型經濟開始復甦，反彈速度便很快。可是，目前除了本港受疫情困擾，其他國家地區都有相同問題，加上本港有政治事件及中美摩擦升溫所影響，相信今次的情況不能與2003年相比，經濟不太可能有急速反彈。

周綺萍批評政府「保就業」計劃，最終不是直接幫助僱員，感覺似是「掛羊頭賣狗肉」。（資料圖片）

「保就業實際上係保企業」

另一邊廂，周綺萍指「保就業」措施確實可減少失業數字，讓僱主沒有即時需要解僱人手。可是，當企業連營運都成問題的時候，「好似Cathay（國泰航空）咁，計完數唔掂都要縮減規模」。

她對「保就業」措施亦感到十分不滿，「保就業理念係啱，但實際上係保企業」。雖然沒有企業就沒有就業，但周綺萍認為勞福局局長羅致光指補貼可用作交租，意味措施並非最終惠及僱員，「好似掛羊頭賣狗肉」。令周綺萍更加不忿的是，為何外國能夠設立失業救濟金，而本港沒有？她認為保市民是最優先的政策，而目前的保就業措施亦存在不少漏洞，例如無薪假，甚至有見超級市場生意因疫情變得更好，都能夠申請保就業補貼，令她覺得「啲錢使咗喺唔應該使嘅地方」。