環保署廢紙回收服務明日開展　首半年回收價每公斤不少於7毫

本港廢紙回收量持續下跌，回收價格亦低迷。環境保護署今日（17日）表示，早前透過公開招標，以服務合約形式聘請17個承辦商，在全港提供廢紙收集及回收服務，以維持或提升本地廢紙回收的質和量。而廢紙收集及回收服務承辦商，將於明日（18日）起逐步開展服務。 當局指，承辦商及其聯繫街角回收店、流動回收車等，合約期首半年必須以不低於每公斤7毫回收價，向前線回收人員及其他廢紙生產者收購符合標準的廢紙。

17承辦商將於全港回收廢紙

環保署表示，在服務合約下，17個承辦商會從全港各區街角回收店、流動回收車、前線回收人員等收集廢紙，包括紙皮、報紙和辦公室用紙，並在本地進行篩選、分揀及打包等工序後，把廢紙出口至內地或東南亞等海外市場循環再造成紙製品。

合約又要求承辦商及聯繫街角回收店及流動回收車等，於服務期內必須提供經濟誘因，最初半年以不少於每公斤7毫的廢紙回收價，向前線回收人員收購符合標準的廢紙，即不濕水及未受其他雜質及廢物等污染；而及往後每3個月則須按市場實際廢紙出口價格調整。

當局期望有關合約可鼓勵乾淨回收，從而提升本港廢紙的整體質量及在市場上的競爭力，以支援整個廢紙回收行業，並穩定行業內特別是前線回收人員的工作機會。