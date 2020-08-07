政府聘17承辦商收廢紙　每公斤回收價最低7毫　以穩定拾荒者收入

廢紙回收價常受波動，曾跌至每公斤0.2元。環保署今年初公開招標聘請多個承辦商，從全港各區收集廢紙作篩選、分揀及打包，再出口循環再造，合約首六個月每公斤廢紙回收價最低定於0.7元，與目前回收價相若，令紙價不再受波動、穩定拾荒者的收入。 招標結果上月出爐，共聘請17個承辦商，23個月合約期預計涉及4.426億元。環保署表示，承辦商最快9月起逐步開展服務，且要求回收的廢紙不濕水、未受其他雜質及廢物等污染，期望於20個月服務期內每月合共處理約4萬至8萬噸廢紙。

環保署公開招標聘請17個承辦商，從全港各區收集廢紙作篩選、分揀及打包，再出口循環再造，每公斤廢紙回收價不低於7毫，確保拾荒者有足夠誘因回收。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

新一份《財政預算案》提出每年預留不少於3億元推行廢紙回收服務計劃，包括指定最低回收價，當局希望透過經濟誘因收集更多及質素較高的廢紙。

環保署早前以服務合約形式聘請承辦商從全港各區向街角回收店、流動回收車、前線拾荒者等收集廢紙（包括紙皮、報紙和辦公室用紙），作進一步處理。承辦商在收集廢紙後將在本地進行篩選、分揀及打包等工序，然後把廢紙出口至內地或海外（例如東南亞）市場循環再造成紙製品。

承辦商每月可處理最多8萬噸廢紙

「廢紙收集及回收服務」合約上月批出，涉及17個承辦商，包括碧瑤廢物處理及回收有限公司、劉財記紙業有限公司、安記(香港)環保回收有限公司等，預計批出合約價達4.426億元。承辦商有最多三個月預備期，建立回收網絡、設立廢紙處理廠房及車隊、及增聘員工等，環保署預計最快9月至10月期間逐步開展服務，並會於20個月的服務期內每月合共處理約4萬至8萬噸廢紙。

廢紙回收價常受波動，紙價低迷時，拾荒者辛勞一天也只換來十多元。（資料圖片 / 龔嘉盛攝）

每公斤廢紙最低0.7元 半年後調整

環保署提供三個噸數組別供投標者選擇，分別是1,000噸至3,000噸、3,000噸至5,000噸、以及5,000噸至9,000噸，最後11個承辦商選擇第一組別，其餘兩組則分別有2個及4個承辦商選擇。

合約要求承辦商及其收集網絡下的回收店於服務期內必須提供經濟誘因（則首六個月每公斤廢紙最低回收價為0.7元，其後每三個月按市場實際廢紙出口價格調整），向前線回收人員收購不濕水、未受其他雜質及廢物等污染的廢紙。環保署期望有關合約可鼓勵乾淨回收，從而提升本港廢紙的整體質量及在市場上的競爭力。

承辦商須按其合約內所屬噸數組別的要求收集及轉售出口廢紙，若承辦商在某月未能達至每月最低噸數要求，該月的服務費將被扣減一成，如持續三個月未能達標，其服務費會被進一步扣減。服務合約亦要求承辦商於其廠房裝設實時監察設備，署方亦會不時到承辦商及其聯繫合作伙伴的處所進行監查，如證實承辦商未有遵從合約要求提供服務，例如出口不符合標準的廢紙等，環保署將按合約條款扣減承辦商的服務費，嚴重違約甚至會被終止合約。

明年起內地全面禁廢紙等固體廢物進口

隨內地落實收緊俗稱「24味」的24類回收品入口，廢紙進口批文配額大減，明年起內地更全面禁止固體廢物進口，生態環境部將不再受理和審批固體廢物進口相關申請。

環保署上月底更新廢紙進出口管制指引，指出鄰近國家（如印尼及馬來西亞等）已陸續收緊各類廢紙進口管制， 中國內地亦公布將於今年年底前基本實現固體廢物零進口，全面禁止外國廢物（包括所有廢紙）入境，故本港必須加強廢紙轉口及出口管制安排。

距離內地禁止廢紙進口尚餘不足半年，環保署仍維持去年向傳媒的答覆，表示會「向國家反映本地回收市場情況和回收業界的各種意見，包括在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》下探討如何為香港資源循環回收方面帶來新機遇等」。

明年起內地更全面禁止固體廢物進口，生態環境部將不再受理和審批固體廢物進口相關申請。（資料圖片 / 李澤彤攝）

環團：港府擬與內地訂雙邊協議出口廢紙

綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，政府介入保回收業及拾荒者飯碗是好事，但有新政策時應及早宣傳及提供詳情，才能令持份者心安。

明年起本地廢紙無法按批文配額出口至內地，屆時出口商或要轉往東南亞或台灣市場，增加運輸成本。據朱漢強了解，政府設「退場機制」，若承辦商認為無利可圖可退出計劃；另外，港府有機會在年底與內地以訂立雙邊協議方式，令本港廢紙得以繼續出口至內地，但事前出口監管必須做好，才能與內地接軌。