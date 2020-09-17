廉署起訴永恒旅遊前董事　涉虧空公款逾420萬元　製假報告掩飾

廉政公署昨日（16日）落案起訴一間旅行社兩名前董事，控告他們涉嫌偷竊公司共逾420萬元，並發表虛假董事會報告以掩飾二人虧空公款。兩名被告已獲廉署准予保釋，將於明日（18日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

廉署起訴永恒旅遊兩名前董事，指他們涉虧空公款逾420萬元，並製假報告掩飾。（資料圖片）

兩名被告為︰馮炳輝（68歲）；及梁偉強（55歲），均為永恒旅遊有限公司前董事。二人同被控兩項罪名，即一項盜竊，違反《盜竊罪條例》第9條，及一項發表虛假陳述，違反《盜竊罪條例》第21(1)條。馮炳輝另被控一項發表虛假陳述罪名。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。永恒在廉署調查案件期間提供全面協助。案發時永恒有四名董事及同等權益股東，馮炳輝及梁偉強為其中二人。該公司會替本地旅行社採購海外旅遊服務。

盜竊控罪指出，馮、梁涉嫌於2012年1月18日至2014年1月3日期間，偷竊永恒共逾420萬元。另一項控罪指，馮、梁涉嫌於或約於2013年6月19日，意圖就有關永恒的事務欺騙其成員，而贊同發表他們知道是誤導、虛假或欺騙的2012年董事會報告及賬目。

餘下一項控罪指出，馮涉嫌於或約於2014年7月21日，意圖就有關永恒的事務欺騙其成員，而贊同發表他知道是誤導、虛假或欺騙的2013年董事會報告及賬目。控罪指上述董事會報告及賬目所載有的服務成本金額涉嫌被誇大。