新冠肺炎｜今增9確診　旺角創興盈館員工、天水圍薩利亞食客染疫

本港新冠肺炎第三波疫情未止，衞生防護中心今日（17日）公布，單日新增9宗確診個案，本地個案佔6宗，當中3宗源頭不明，打破兩天無不明源頭個案的紀錄。病人居於天水圍天慈邨慈屏樓、油塘邨美塘樓及砵蘭街，其中24歲男患者曾光顧嘉湖銀座薩利亞餐廳，衞生防護中心會向該餐廳員工派發樣本瓶；一名52歲女患者在旺角創興廣場7樓盈館工作，17名員工需入住檢疫中心。

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今日新增9宗個案，當中6宗為本地個案，一半源頭不明。

第4988宗個案是24歲男子，暫時無業，住在天水圍天慈邨慈屏樓，平日多數留在家，間中會在住所附近戴口罩跑步。他在9月14曾光顧嘉湖銀座薩利亞餐廳，衞生防護中心會向該餐廳員工派發樣本瓶。

第4989宗個案為57歲女子，住在油塘邨美塘樓。她在觀塘鐘聲慈善社任文職，有5名同事一同在辦公室工作，均需入住檢疫中心。該公司毗鄰是一間長者鄰舍中心，患者曾於8月底到該中心送別同事，但無接觸長者，衞生防護中心尉派樣本樽予鄰舍中心。

盈館17名員工需入住檢疫中心

第4992宗個案是52歲女子，與家人同住在砵蘭街，平日會到旺角街市。她於旺角創興廣場7樓盈館工作，曾與其他同事有接觸，17名員工需入住檢疫中心。

而其餘3宗本地個案有流行病學關連，包括第4990、4993及4994宗個案，均是早前確診者的家人。其中第4990宗個案屬於大圍交通城群組。

張竹君（左）公布，今日新增9宗確診個案。圖右為食衞局副局長徐德義（鄭子峰攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，如有病人到食肆用膳，衞生防護中心不會要求食肆關門，但會要求餐廳大清洗，並在部份餐廳派樣本樽。但食肆員工的逗留時間較長，與其他員工接觸亦較多，如餐廳有員工確診，而他在傳染期有上班，中心一般會要求涉事食肆停業14日，以及安排緊密接觸者接受檢疫。

創興廣場有不少樓上食肆，亦設有卡拉OK。(賴南秋攝)

屯門五邑鄒振猷學校一名10歲女學生昨日（16日）確診，張竹君稱，她於9月11日最後上學，13日入住檢疫中心，後於14日開始發燒。按衞生防護中心準則，發病前兩日屬於傳染期，即9月12日，而她9月11日最後返學，故理應不在傳染期。她在學校時有戴口罩，30名同學的座位距離遠，亦無互動或除口罩活動，所以其他師生並非密切接觸者。為安全起見，中心會派樣本樽予當日在禮堂的師生，但未必需要停課。張竹君又指，一般來說假如確診師生在傳染期內曾上學，並到過課室及操場等地方，中心會要求全間學校的人士接受檢測，以及建議停課14日。

另外，本港新增3宗輸入個案。第4986宗個案從伊朗返港，曾乘坐卡塔爾航空QR818航班；

第4987及第4991宗個案均從英國返港，前者途經土耳其伊斯坦堡，乘坐土耳其航空TK070航班於9月15日抵港；後者乘坐國泰航空CX252航班，在9月15日返港。