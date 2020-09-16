新冠肺炎｜增9宗個案卻無記者會　居兆禧苑女童與兩家人都確診

本港新病毒冠肺炎疫情反彈，衞生防護中心今日（16日）公布，昨日（15日）新增9宗確診個案，當中5宗屬本地感染，零本地感染僅一日即斷纜。衞生署指該5宗個案全部與早前確診者有關連，因此不設記者會，與7月6日、第三波爆疫第二日一樣，都因找到新患者的源頭而不設記者會。 大圍交通城群組新增一名45歲男患者；而屯門都城餐廳一名49歲確診食客的兩名家人確診，即於屯門五邑鄒振猷學校就讀的10歲女童及其母親，三人居於屯門兆禧苑樂禧閣，惟女童如何受感染、病毒指數及曾回校的她傳染同學風險問題，因衞生署不舉行記者會，留下多個問號。

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今日新增的輸入個案有四宗。一名37歲女患者（第4978宗個案）由法國抵港；一名19歲女患者（第4980宗個案）從美國到港，曾住黃竹坑如心南灣海景酒店。一名37歲女患者（第4984宗個案）從印度抵港，曾住油麻地香港九龍諾富特酒店；而一名29歲男患者（第4985宗個案）從菲律賓到港，他是船員。

四人都報稱沒有病徵。

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大圍交通城群組增一患者

本地感染個案方面，一名居於石硤尾邨美賢樓的45歲男子（第4977宗個案）確診，他屬於大圍交通城群組，該群組至今累計已有至少14人確診。

一名住在長沙灣昇悅居7座的21歲男子（第4982宗個案）確診，由檢疫中心送院。他的兩名家人均已確診，分別是60歲男子（第4960宗個案）和58歲女子（第4959宗個案）。

一名居於長沙灣麗翠苑麗柏閣的72歲老婦（第4983宗個案）亦確診，由檢疫中心送院。她的75歲男家人（第4956宗個案）早前已確診。

確診女童屬都城餐廳​群組 出現二代傳播

一名居於屯門兆禧苑樂禧閣的10歲女童（第4979宗個案）及48歲女子（第4981宗個案）均確診，由檢疫中心送院。女童就讀屯門五邑鄒振猷學校，校方今日表示，她於9月11日最後回校。二人的49歲男家人（第4972宗個案）曾光顧屯門鄉事會路都城餐廳，早前已確診。

該餐廳累計有3名食客確診，並出現二代傳播，群組現有5人確診。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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醫院管理局表示，截至今早9時，過去24小時共有17名確診病人出院，累計4,663名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用644間負壓病房，合共1,154張負壓病床；共有183名病人仍然留醫，其中16人情況危殆，8人情況嚴重，其餘159人情況穩定。