新冠肺炎｜港大深圳醫院院長盧寵茂：正商討與香港互通病歷

受新冠肺炎影響，部份醫管局病人因常住廣東省未能返港覆診，港府擬委託香港大學深圳醫院，跟進該類病人情況，開支將由港府負責。 港大深圳醫院院長盧寵茂今日（17日）在電台節目中指，「醫健通」暫未能在香港及內地互通，為了確保醫療質素，目前正與醫管局商討，當病人同意後，港大深圳醫院能取得病人病歷的資料，「睇醫生嘅時候，無理由唔相信醫生，亦都無理由隱瞞自己健康狀況。」他又指，無理由懷疑醫院會因其他原因，而使用病人的醫療資料。 工聯會理事長黃國亦指，當「醫健通」互通後，希望擴大到大灣區的三甲醫院。

港大深圳醫院院長盧寵茂。（資料圖片／梁鵬威攝）

盧寵茂表示，在不少居於內地的港人很徬徨，甚至有人二月至今都未曾回港，「連回鄉卡都過咗期。」他又指，政府宣佈計劃後，他們已收到很多查詢，有腫瘤科病人本來要到威爾斯親王醫院覆診，但已推遲了兩次，亦有慢性病病人的藥物已用完，現時只能自購。

就計劃的詳情，盧稱仍在等候醫管局進一步消息。他說，根據初步方案，現有醫管局病人只要有預約，便能到港大深圳醫院覆診，但至今未有更多的細節，例如政府會負擔的費用等。

港大深圳醫院每日門診量約7000 有能力應付港人到院診症

盧寵茂說，港大深圳醫院是一間綜合性醫院，有不同專科，連中醫、牙科、針灸都有，專科的門診病人平均收費約420元一人；全科病人則約200元，當中包括診金、檢查費用、藥費等。

政府曾估算，有約1.8萬至3.8萬醫管局的病人常住於廣東省，他們原本需定期回港覆診，但因疫情影響覆診及取藥安排。盧寵茂表示，港大深圳醫院每日門診量約7,000人，全年近200萬人。即使有3.8萬名港人來醫院看病，只佔一年門診量不足2%，相信醫院有足夠能力應付。

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打通「醫健通」可確保醫療質量

電子病歷平台「醫健通」於2016年3月推出，容許公私營醫療機構互通及閱覽病人的健康紀錄。盧指，「醫健通」暫未能在香港及內地互通，目前正與醫管局商討，當病人同意後，港大深圳醫院能取得病人病歷的資料。他說，為了醫療質量安全性，有需要打通「醫健通」，亦有助醫生了解病情。

他說，病人亦可以拒絕，又強調會保障私隱，不過他稱：「睇醫生嘅時候，無理由唔相信醫生，亦都無理由隱瞞自己健康狀況。」他又指，無理由懷疑醫院會因其他原因，而使用病人的醫療資料。

工聯會理事長黃國。（資料圖片/彭毅詩攝）

工聯會：希望互通「醫健通」至大灣區三甲醫院

工聯會早期每周設800個名額，為有需要人士送藥。工聯會理事長黃國在節目中亦指，隨時間越來越長，醫生需要為病人覆診才願意再開下一批藥物，認為現時情況不太理想，料人數會越來越多，故認為政府的新方案很有用。

他又指，大灣區有約53萬人長居港人，長者佔17至18萬人，料相關計劃有一定需求。他說，當「醫健通」互通後，希望擴大到大灣區的三甲醫院。

楊超發：病人不應自行到藥房配藥 建議視像問症​

聽眾陳女士反映，本身在港大深圳醫院做甲狀腺手術，但疫情下不能返回內地覆診，在香港求醫卻要排期一年以上，唯有自行找藥，可是份量又不對，感到無助，即使在港大深圳醫院為長期居於廣東的醫管局病人覆診，還是幫不了她。

西醫工會主席楊超發表示，早前也和政府當局討論相關問題，他建議利用先進科技進行遠端醫療，即視像問症。他指，現時相關的設備十分先進，醫生可以遙距得知病人體溫、氧化量、心電圖、血色素等資料，在疫情出行不便的當下，可以為需長期覆診的病人提供重要的服務，希望政府能在這方面提供幫助，包括認證遠端醫療的服務和設備。

楊超發又呼籲，病人不要自行到藥房配藥，即使藥房有註冊藥劑師，如沒有醫生診斷結果，也可能配錯藥，造成危險。他指，病人應先向私家醫生求診。