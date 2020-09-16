新冠肺炎｜泳池、收費運動場周五重開　沙灘、戶外足球場等繼關閉

康樂及文化事務署今日（16日）宣布，部分康樂場地和博物館，將分階段於9月18日（星期五）起陸續重新開放，隊際運動的收費場地方面，包括足球場，以及室內的籃球場、排球場、投球場、手球場等。戶外免費的棋枱和露天劇場，以及各區游泳池，亦會在18日重開。 市民可於明日（17日）開始預訂重開的陸上收費康樂設施。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

+ 10 + 10 + 10

隊際運動的收費場地包括足球場、棒球場、欖球場、板球場、曲棍球場；室內設施包括籃球場、排球場、投球場、手球場等，將於9月18日重新開放。不過，在限制４人群組聚集的法例仍然生效下，每一小組不得超過４人，每個小組之間的距離需要保持至少有1.5米。康文署會視乎疫情的發展和限聚令的規定，稍後逐步和有序地重開其他隊際活動場地。

康文署亦會於9月18日，重開免費的戶外棋枱，而露天劇場只供個人休憩活動使用。到9月23日，則會重開戶外兒童遊樂設施及交通安全城。不過設施重開後，仍禁止多於４人的群組聚集，觀眾席會繼續暫停開放、取消團體作賽及加強清潔。

市民可於明日（17日）開始，使用康體通在網上、已重開場地的康體通預訂櫃枱及自助服務站及各分區康樂事務辦事處的康體通預訂櫃枱，預訂上述重開的陸上收費康樂設施。

泳池重開︰朝6半晚10開放

各區游泳池（正進行年度維修的港島東游泳池、大角咀游泳池、何文田游泳池、屏山天水圍游泳池及青衣西南游泳池除外），會在9月18日重開。各游泳池開放設施的詳情，可參閱於場地張貼的告示。重新開放的游泳池開放時間，會由每日上午6時30分至晚上10時，當中會分三節時段開放，兩節時段之間，會有休池時間。

泳池入場人數減半 多人會派輪候籌號等候入池

在重開公眾游泳池時，康文署會採取特別措施，包括：暫時調低泳池入場人數一半，保持泳客間的距離，並只開放部分泳池設施。為免輪候進場期間人多聚集，如游泳池內人數已達可容納人數上限，會向等候人士派發輪候籌號，並提示等候人士留意輪候提示牌所顯示的號碼，等候入場；所有進入游泳池的人士入場前須量度體溫，任何人士如有發燒或出現呼吸道感染徵狀，將不獲准進入泳池範圍。

游泳池觀眾席暫停開放

為確保淋浴設施使用者之間保持適當的距離，淋浴間或花灑頭會以「隔一個，開一個」方式開放；團體訓練時，連教練在內每一訓練小組或課堂不得超過四人；每一訓練小組或課堂之間須相距至少1.5米；超過四人的訓練小組或課堂須分成不多於四人的分組而每個分組間相距至少1.5米距離等；及游泳池觀眾席會暫停開放。

康文署提醒，市民身處任何泳池範圍內須任何時間一直佩戴口罩，但在游泳、淋浴、往返更衣室及泳池、往返不同泳池，或在與其他人之間相距至少1.5米的情況下進行熱身運動時則不在此限。

公眾泳灘、免費戶外隊際球場繼續關閉

部分康樂設施將繼續關閉，直至另外通知，包括公眾泳灘、免費戶外隊際球場如足球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、滾軸曲棍球場、門球場、板球場，以及燒烤場、室內兒童遊戲室及貝澳營地。

康文署會繼續接受及處理免費陸上康體設施的個人及團體預訂申請，以及收費陸上康體設施的團體預訂申請。康文署會暫停接受及處理轄下露天劇場，及免費康體場地作非指定用途活動或銷售活動的預訂申請，直至另行通告。

科學館、太空館9.23起部分開放

文化設施方面，香港科學館和香港太空館，將於9月23日（星期三）起，開放部分展覽設施，並實施特別開放時間，所有公眾節目及兒童設施暫停。除休館日外，康文署博物館（包括香港電影資料館售票處），每日仍然實施特別開放時間，為上午10時至下午5時，香港太空館的特別開放時間則為下午12時30分至5時。

所有博物館繼續限制參觀人數。當中，香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館、香港科學館及香港太空館會採取分段式入場以控制人流。

所有進入博物館人士，進場前須接受體溫檢測和使用酒精搓手液，並須佩戴自備的口罩。12歲以下兒童必須在成人陪同下，才可進入博物館和展覽設施。各公共場地將加強清潔消毒措施，包括於每節時段間清潔。