小一自行派位申請下周一起交表下周五截止　每名子女限交一份

教育局發言人今日（17日）表示，家長如欲在「小一入學統籌辦法」的」自行分配學位」階段，為子女申請某一所官立，或資助小學的小一學位，須在本月21日至25日期間的學校辦公時間內，將填妥申請表連同有關證明文件的正本、副本，直接遞交到該校。發言人又提醒，家長只能為每名子女遞交一份申請表，否則其自行分配學位的申請將會作廢。

發言人又指，如家長未能親自遞交申請表，可以書面授權親友，帶同填妥的申請表及相關證明文件的正本及副本，於上述期間遞交至所申請的小學。鑑於疫情最新發展，為避免人群聚集，學校或會安排收集箱，讓家長投放文件，提議需留意有關學校於其後核對文件正本的相關安排。



而若家長未能親身，或以書面授權親友到校辦理手續，可安排於本月21日至25日期間，透過郵寄遞交申請表及相關證明文件的副本，截止日期以郵戳日期為準。學校收取後，會預約家長在11月2日，或之前到學校提供相關文件的正本以供核實。學校在核實有關的文件後，會把載有校印的申請表副本供家長保存。

小一自行派位申請表下周一起交表。（資料圖片）

發言人提醒家長，在自行分配學位階段，學校須根據既定程序及準則分配學位，家長無需為子女製作資料冊。另外，家長只能為每名子女遞交一份申請表，否則其申請將會作廢。



此外，凡已接受直接資助計劃小學小一學位的學童，將不能透過小一入學統籌辦法獲派官立或資助小學的小一學位。若家長選擇只為子女申請「統一派位」，則須將填妥的申請表及有關證明文件，在本月21日至明年1月29日期間的辦公時間內，交回九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心2樓2室教育局學位分配組（小一入學）。



發言人強調：「家長在填寫申請表的居住地址時，必須填寫真確的居住地址。倘若家長被發現向當局提供虛假住址以獲取學位，其子女的小一入學申請將會作廢，獲派的學位亦會被取消。市民如懷疑有家長以虛假住址替其子女申請小一入學，可致電學位分配組的熱線電話2832 7700向教育局舉報。」