復課| 小一生首度返小學校園適應　老師：學生似去旅行咁雀躍

新冠肺炎第三波疫情回落，教育局早前宣布，學校今日（16日）起可安排不多於六分一學生回校，參與半日的學習活動。位於大圍的東莞工商總會張煌偉小學今日起，分批安排一年級學生率先返校參與新生適應班，學習課室常規、衛生知識及熟習新環境，以便復課後投入校園生活。 大部分學生均表示，對於首度回校感到興奮，期盼認識新朋友。有教師笑言：「學生留喺屋企好耐，今日返學好似去旅行咁雀躍。」 校方表示，今日有17名小一新生出席適應班，有5位缺席，部分家長對疫情仍有隱憂，故未安排子女回校，為確保校安全，下周三（23日）起恢復面授課前，會安排清潔公司徹底消毒校園；一如以往小一新生首學期，將不設考試，毋須急於追趕課程。

位於大圍的東莞工商總會張煌偉小學今日起，分批安排一年級學生率先返校參與新生適應班。（羅君豪攝）

「認唔認得老師呀？」經過約兩星期網課後，東莞工商總會張煌偉小學的一年級甲班學生今日終於與老師及同學真實相見，寂靜的班房再次顯得生氣勃勃。學校今日起，分批安排四班小一新生回校參與半日的新生適應班，早上8時15分開課，至下午12時40分，每日僅限一班。

今年升讀小一的幼稚園K3學生，在疫情下，自九月開學以來以網上學習，今早首度踏入小學校園，先獲安排量度體溫及用消毒液洗手，其後由老師帶領走入班房。

一年級學生在校門領取智能卡。（羅君豪攝）

小一新生：開心上學 結識新朋友

為協助小一適應校園生活，學校安排班主任課，讓師生見面認識，並教授實體課堂常規如起立和敬禮、正確戴口罩及清潔雙手的方法，又帶學生參觀舞蹈室、語言室和禮堂等，以熟習校園新環境。另外亦安排兩個學科課堂，讓學生適應實體教學。

不少同學均投入課堂活動，感到開心及興奮。廖同學表示，期待第一次上學，認為實體課比網課更開心，「老師同學一齊玩，認識好多朋友，唔會覺得陌生。」

羅同學表示，長期在家學習感到沉悶，「今日能夠結識朋友仔，學到知識！」

鄭同學在小息時間則略顯疲態，他表示，今早已吃豬扒包及一杯鮮奶，但忘記自備小食，感到肚餓，但笑言，「唔會無精神上堂。」

學生學習排隊，保持一隻手距離。（羅君豪攝）

實體課能觀察學生個性、喜好

班主任梁秋兒表示，今日學校安排小一新生適應班，協助同學初步了解校園，待月底正式恢復面授後，容易掌握課堂節奏 ，學習效率更高。基於疫情關係，梁老師指，會特別教授衛生知識，例如「唔好用污糟手摸口罩」、「排隊保持一隻手距離」，確保同學可以安全上學。

她指，今日見到學生感到興奮，形容實體課才能觀察學生真正個性及喜好，而同學首次回校表現好動，對新環境感到好奇，「會左望望、右望望，想識新朋友」；個別顯得難以專注，但屬正常狀態，只須簡單提示便可。她笑言：「學生留喺屋企好耐，今日返學好似去旅行咁雀躍。」

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網課大致教學進度 復課會協助個別學生補底

全程在附近觀察學生表現的校長梁偉基表示，學生早前已在網上認識老師與同學，亦已展開半日網課，今日雖然首次回校，但他們比想像中適應校園生活，「好快遵守指令。」

他指，今日有17名小一新生出席適應班，有5位缺席，部分家長對疫情仍有隱憂，故未安排子女回校。他指，為確保校安全，下周三（23日）起恢復面授課前，會安排清潔公司徹底消毒校園，學校亦一如上次復課安排，課室座位單行排列，每行分隔約一米；小息時間會安排老師校園當值，確保學生交流時戴口罩，排隊去洗手間時注意間距。

網上教學難以取替實體課，他指，整體各年級保持教學進度，呼籲家長毋須過於擔心。他指，網課師生互動性較低，但復課後會為學生學習評估，特別是高年級生，以掌握學習進度，讓學校提供額外支援。而小一新生首學期一如以往不設考試，毋須急於追趕課程，集中照顧學生個人成長，習慣小學校園生活。