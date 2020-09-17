新冠肺炎｜醫管局門診化驗名額加至4000　亞博明天起停收病人

新冠肺炎疫情放緩，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，現時亞博館的社區治療設施只有3人使用，明天起將會轉為備用，不再接收病人。 食物及衞生局副局長徐德義稱，醫管局於門診派發檢測的樣本收集包，明天起相關的診所將由22間增至31間，日後會加至40間，而有關的名額於本月底會加至4000個。

庾慧玲稱，重開亞博社區治療設施前，會考慮醫院病床使用量、病人增加的速度、病人是否適合入住該設施。 （鄭子峰攝）

庾慧玲表示，現時只有3名病人入住亞博館的社區治療設施，明天起將會轉為備用，不再接收病人。該設施由8月1日起啟用，至今近700人在內接受治療，其中有500人在該設施出院。她指，該設施大大紓緩醫院病床的壓力，縮短病人輪候入院的等待時間，醫管局會做足硬件及人手的準備，如有新一波疫情，大批病人需要入院，亦可在短時間內重開設施。

她續指，重開該設施前，會考慮醫院病床使用量、病人增加的速度、病人是否適合入住該設施，若需重開時，希望數天內可以重開。

現時亞博館的社區治療設施只有3人使用，明天起將會轉為備用，不再接收病人。 （資料圖片）

庾慧玲承認，第三波疫情初期，不少市民到門診取樽，現時取樽人數減少，但醫管局希望在全民檢測完結後提供便利的途徑予市民做檢測，因此繼續擴大措施，呼籲市民即使有輕微病徵也應取樽做檢測。

被問到會否延長派樽時間，她指，現時於周一至周五，早上7時半至8時半派發，是考慮到若與門診開診時間重疊，人流會多，亦影響門診運作，但有需要時，醫管局也可檢視有關安排。她補充，自7月27日起，共派出5萬個樣本瓶，收回及化驗了超過32000個，當中64個樣本陽性。

徐德義指出，政府早前在亞博籌備改建更多社區治療設施、興建臨時醫院，這些措施現時仍會繼續，他解釋，由於世界各地仍有疫情新高峰、群組感染，而專家亦指本港很可能有第四波疫情、冬季爆發，「突然可能要好多硬件，唔可能到時先做」，因此政府必須繼續於亞博籌備有關設施。

他續指，亞博館的長者檢疫中心使用率現時雖然下降，但當局也需做好準備，惟沒有回應是否會有長期選址。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼