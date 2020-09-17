【新冠肺炎】國泰或大規模裁員　政府會否袖手旁觀？

環球航空業正處於冰河時期，國泰航空上月的載客量按年大瀉近99%。在此經營困境下，國泰放棄申請政府的第二輪保就業計畫，顯然是不欲被政府援助的附帶條件，影響業務重組計劃。國泰作為本港的最大僱主之一，其商業決定動輒就涉及逾千人的生計，即使政府不能干預，亦有責任將裁員的震盪減至最低。

受各國的防疫措施影響，國泰周一（14日）公布上月的乘客量僅得3萬5千人多，按年大跌98.8%，其顧客及商務總裁林紹波坦言，「⋯⋯若不因應旅遊市場新常態而調整營運部署，集團最終將無法生存。」由於國泰目前每月仍耗費15億至20億元現金，經濟復甦又似是遙遠無期，架構重組難以避免。

架構重組多數涉及開源節流，而節流又離不開縮減成本，故不少人亦預料國泰拒絕申請政府補助，是為公司的裁員計劃保留後路。國泰空中服務員工會主席王思敏認為，公司向工會解釋時，表明上述決定是為末季公布業務新方針時能保留靈活性，故預料前線空中服務員及地勤人員將在裁員計劃中首當其衝。

疫情以來，國際航空業大受打擊，圖為香港國際機場。（資料圖片/羅國輝攝）

裁員影響非淺 政府應減震盪

雖說經濟難關當前，裁員與否本為商業決定，但國泰作為本港的最大僱主之一，自有其社會責任須兼顧。國泰目前在全球僱用逾3萬3千名員工，其中約2萬7千多人為在港職員。若然裁員數量真的如市傳般多達總人手三分之一，這將使多達近8千人失去飯碗。可是，國泰及其附屬公司在第一期保就業計劃裡，已獲得5億元公帑，補貼薪金工資，而企業早前推出的第二輪無薪假裡，參與比率亦高達9成，可見員工亦願意與公司共渡難關。如今員工的無薪假期尚未完結，政府的緊箍咒一鬆綁，國泰的裁員計劃已甚囂塵上，員工縱有不滿也是可以理解。

國泰在6至8月份凍結人手，已依照保就業計劃的要求，若然裁員涉及人數眾多，政府亦不能坐視不理。政府於6月運用土地基金向國泰注資273億元後，委派了唐家成及袁國強出任集團董事局觀察員，兩人在董事局會議雖然均無投票權，但至少亦可助政府向國泰遊說保就業的重要性。例如，由於機管局收取的機場「泊位費」同屬航空公司的主要成本開支，政府和機管局亦可考慮，以暫收泊位費來利誘國泰將裁員規模減至最小；或遊說國泰將裁員計劃延後半年，讓員工有更大空間尋覓出路。

若國泰公布大規模裁員，相信也是各界意料之內，政府要及早在企業之外為打工仔提供更多支援。當局除了可舉辦職業博覽會、由勞工處主動跟進員工補償事宜，更重要的是適當地動用公帑，創造就業機會。一如法國政府因恐怕國內的就業職位會因疫情大減，在本月初推出「法國重啟」大計，大花逾千億歐元，望能拯救就業市場，並於明年創造16萬個新職缺，箇中目標不單是要穩定就業市場，同時亦希望此藉拉動法國企業在新能源、農業、生態轉型等方面的競爭力，促進長遠經濟結構轉型，故即使港府未能協助國泰員工保留職位，亦不能袖手旁觀，任由失業潮甚至可能的骨牌效應發酵。