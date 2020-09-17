抗疫基金3.0｜斥措施難助長者　89歲夏蕙拍片「袒胸」控訴

政府日前推出第三輪防疫抗疫基金及第二期「保就業」計劃紓困，不過人稱「夏蕙姨」或「夏蕙BB」的黃夏蕙卻在facebook拍片「袒胸露臂」，大呻：「我唔願做人啦！您哋俾我除衫搵食啦！」原來是不滿政府對65歲以上的「老友記」支援不足。夏蕙BB接受《香港01》訪問時指，不少長者都容易被裁員，未能申請到資助，唯有手停就會口停，而她身處的演藝界亦有很多行家同樣長期停工，生活拮据，希望政府有錢的話，與其「填山倒海」，不如幫幫目前一班長者及藝人。

黃夏蕙用了近期流行的「REFACE APP」，將自己的臉「Key」上身材玲瓏浮凸的外地女星身上，配上勁歌熱舞，非常吸睛。(黃夏蕙facebook片段截圖)

從黃夏蕙上載至facebook的短片可見，她用了近期流行的「REFACE APP」，將自己的臉「Key」上身材玲瓏浮凸的外地女星身上，九秒短片換了六個造型，配上勁歌熱舞，非常吸睛。但震撼背後，原來她非常不滿第三輪抗疫基金未能幫助65歲以上的老友記，大斥「今次抗疫基金中乜春都無」，指不少老人家仍用勞力去換取人工，但又沒有供強積金，如僱主拿不到政府保就業資助，就會解僱長者，她更說：「我冇計嫁啦！只好袒胸露臂出嚟表演賺啲生活費，你哋唔好怨我虐待您哋嘅眼睛！呢個係社會嘅錯，唔係我嘅錯！」

黃夏蕙接受《香港01》訪問時，感謝大家欣賞其短片，不過無奈坦言「其實什麼身材都沒有心機，現時最緊要是大家有飯吃、有屋住」，眼見很多老人家過了65歲都未能退休，即使想工作，但疫市下被解僱的機會亦高，「你想想多少老人去倒垃圾、做清潔，他們都很慘，手停了，沒有飯吃就口都停了」。

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政府的第二期「保就業」計劃，今期終於涵蓋到不少被第一期忽略、65歲以上的長者，只要持有強積金戶口的僱員，就可獲每月5000元工資補貼。不過黃夏蕙直言「多少都好，都要捱下去」。而她自己及演藝界不少朋友，亦經歷了超過一年工作「冰河期」，指「捱得太久，怎麼捱？哪有工作？很多朋友、同事都有困境，有人很有錢，但都幫不了多少，大家都長貧難顧......現在的逆境是無了期，不時說有個時限，我們租交不起就什麼都沒有了」。她更反問政府，「每一次政府有什麼要籌款，藝人都無條件跟你義唱，現在我們有難，為何就不回來幫我們？有這麼多錢可用，拿去什麼填山倒海的，更不知多少年後才完成，目前政府應救救我們藝人」。

最後她向喜歡她的短片的粉絲及大眾寄語：「希望大家體諒一下我們這些年老長者，現在是苦中作樂，大家都沒有辦法，要俾心機捱過此難關！」