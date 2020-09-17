新冠肺炎｜患者曾光顧嘉湖銀座薩莉亞今續營業　食客：驚到起雞皮

本港新冠肺炎持續，衞生署防護中心今日（17日）公布新增9宗確診個案，當中3宗為源頭不明的個案。其中一名24歲男性確診者（編號：4988），曾於9月14日到天水圍嘉湖銀座薩莉亞吃飯。然而消息公布後，餐廳直至晚上6時半仍如常營業。 有食客得知消息後，向餐廳職員投訴：「你知唔知我起晒雞皮！我好驚呀！」亦有等待外賣的市民表示不擔心，但不解為何餐廳不停止營業。 而另一名確診者上班的旺角創興廣場食肆「盈館」，今日起停業14天，17名員工須檢疫。

天水圍嘉湖銀座薩莉亞餐廳入座率約有七成，門外放置了體溫監測器和消毒潔手液，但沒有貼上任何告示。（歐陽德浩攝）

員工：須等待公司安排 你估我唔驚咩？

天水圍嘉湖銀座薩莉亞仍然繼續營業，職員表示不清楚有確診者曾到餐廳，又指須等待公司安排，否則只能如常營業。而記者現場所見，餐廳入座率約有七成，持續有數名市民在等待外賣；門外放置了體溫監測器和消毒潔手液，但沒有貼上任何告示。

市民飯後折返餐廳投訴

黎女士帶同小朋友於今晚到餐廳吃飯，離開時被記者告知消息後大感震驚。她指，餐廳並無貼上告示，職員亦沒有通知食客任何消息。小朋友則不感到擔心，「等我返學就唔再嚟喇。」

約10分鐘後，黎女士再次折返餐廳，向職員投訴：「你知唔知我起晒雞皮！我好驚呀！我有事一定會上嚟告你哋！」她更勸喻站在門外的食客離開，「你唔好食呀！間餐廳有嘢㗎。」而職員則表示，自己亦是跟從公司指示工作，「你估我唔驚咩？我都驚啦。」

黎女士再次折返餐廳向職員投訴：「你知唔知我起晒雞皮！」（歐陽德浩攝）

市民質疑：乜唔係應該拉閘先啱咩？

而在外面等待外賣的食客則表示不擔心，其中石小姐指，天水圍數個月以來持續有新增個案，已感到麻木，「唔怕嘅，堂食先可能驚話個病人坐過邊張枱啫。」但她坦言，接下來數天不會再光顧，亦不解為何不暫時停止營業。

而下班買外賣的鄭小姐，獲知消息後亦感到不解，「我唔知喎，啱啱收工返嚟，乜唔係應該拉閘先啱咩？」她表示，將會減少外出；因地鐵轉線接觸的人數較多，上班時會選擇乘搭巴士。

該名24歲男士（編號：4988）暫時無業，居於天水圍常待在家中，間中會到樓下戴口罩跑步，他於9月14日曾到天水圍嘉湖銀座薩莉亞吃飯。衞生防護中心將會向餐廳員工派樣本瓶檢測。

鄭小姐獲知消息後亦感到不解，反問：「乜唔係應該拉閘先啱咩？」（歐陽德浩攝）

旺角創興廣場盈館無營業 由今日起關閉14日

今日另一宗源頭不明個案是第4992宗個案的52歲女子，與家人同住在砵蘭街，平日會到旺角街市。她於旺角創興廣場7樓盈館工作，曾與其他同事有接觸，17名員工需入住檢疫中心。

記者到現場所見，旺角創興廣場升降機現時已無法到達「盈館」所在的7樓；創興廣場的保安指，該樓層全層都是由「盈館」經營，而餐廳由今日起關閉14日。記者經樓梯行至7樓，發現仍可進入餐廳，而「盈館」內全層關燈，未見有人清潔。餐廳面積大，單是記者所觀察一邊已有逾20張枱，每枱有4張座椅，而枱和枱之間亦有一定距離。創興廣場地下則見有多名清潔工人抹地、抹拭電梯扶手等。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼