旅遊氣泡｜Prenetics10月推電子健康護照app　顯示檢測結果助出行

全球疫情仍嚴峻，港府委託的私人檢測機構之一Prenetics宣布，與國泰航空及建設健康數據平台的公共信託The Common Projects合作，推出全球電子健康護照，旅客用手機App可顯示Prenetics的新冠病毒測試陰性結果，預計今年10月會於香港至倫敦航線試行。該機構相信，新方法可助旅客出行。

Prenetics公布，將與國泰航空及The Common Projects合作，推行全球電子健康護照先導項目，旅客可於手機應用程式顯示，已通過Prenetics為其做的新型冠狀病毒快速測試並呈陰性的結果，預計10月可在香港至倫敦希斯羅機場航線率先試行。

另外，Prenetics獲由Apis Partners管理的風險基金，以及阿里巴巴香港創業者基金等現有投資者牽頭注資1,500萬美元，Prenetics稱投資將進一步推動新病毒檢測技術，望之後的測試可於15至30分鐘內完成，又指將不需實驗室，價錢亦大眾化。

Prenetics共同創辦人兼行政總裁楊聖武指，快速、精準及重複測試或是預防大規模爆發及有助全球經濟的關鍵。Apis 執行董事Jin Jeong則稱，欣賞Prenetics利用科技協助社會，為抗疫提供急需的新冠肺炎病毒檢測。

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