全民檢測・專訪｜私營化驗Prenetics：驗核酸不收集基因測序數據

中央政府派「核酸支援隊」來港支援抗疫，加上中國檢驗有限公司被揭發，在獲政府委任為港人做新冠病毒檢測時未獲醫務化驗所認可，引發了不少人對檢測的疑慮。 另一間獲政府委託做檢測的本地公司Prenetics因獲內地企業投資，背景同被質疑。 Prenetics行政總裁楊聖武受訪時解釋，只有樣本呈陽性時才會核對患者個人資料，陰性樣本的資料會被銷毀，強調無數據可賣予他人或送往內地。他又指，測試只檢驗病毒核酸，不會額外做DNA測試，反問「我哋有cost（成本），無端端做，邊個畀錢？」，認為相關質疑無根據，又相信市民有憂慮，主因是無公司現身解釋。

楊聖武稱，有公司投資不等同他們有運作上的話語權。（龔嘉盛攝）

本地公司Prenetics獲政府委任為食肆及街市員工檢測新型冠狀病毒。Prenetics官網資料顯示，公司曾獲阿里巴巴集團、500 Startups、海闊天空創投等機構，注資5,000萬美元。Prenetics行政總裁楊聖武受訪時指，有公司投資不等同他們有運作上的話語權，中國平安及阿里巴巴等均無營運角色。

強調不知悉檢測樣本人士身份 「有barcode但唔知係邊個」

楊聖武稱，公司收集的個人資料包括姓名、電話、身份證首5個號碼，以便尋找確診患者。為加快效率，實驗室人員做檢測時會掃描該樣本檢測套裝的條碼，電子系統儲存了樣本所屬職員的餐廳名字、地區等資料。

若檢測結果呈陽性，實驗室人員會找回該樣本的個人資料核對並輸入，再轉交衞生署。呈陰性的樣本則會交由生物醫療廢棄物公司處理，相應個人資料則會被銷毀。楊聖武強調，不會得悉呈陰性樣本的檢測者身份，「唔知啲人係邊個都無嘢賣，（指控）係unfounded（無根據）」，又強調數據絕不會送往內地或賣予他人。

楊聖武估計，港人有憂慮源於沒有公司向大家釋疑，他重申公司重視保護個人資訊，即使過往做基因測試，亦確保結果只得病人和公司知情。

PCR測試以外 不會額外做基因測序

另一未解疑團是，有人擔憂接受檢測後，數據會被收集建成基因庫。目前其中一個檢測新冠病毒的技術是「逆轉錄—聚合酶鏈式反應」（RT-PCR）測試，實驗室人員會先提取病人樣本中的基因，與識別新冠病毒排序的「引子」配對，擴增特定的病毒基因片段，再利用DNA「探針」檢驗樣本是否含有病毒核糖核酸RNA。

Prenetics亦是利用此技術，楊聖武強調只會測試核酸，不會額外做基因測序收集數據，直指做DNA測試「有cost（成本），無端端做，邊個畀錢？唔make sense（不合理）」，費用「唔係幾蚊，講緊幾千蚊」。

楊聖武強調，檢測數據只會留在本港，不會轉往內地或賣予他人。（龔嘉盛攝）

倘全民檢測 有經驗人士幫忙是好事

內地派60人檢測隊抵港支援，先遣隊7人連日四出到訪不同私營檢測機構。有評論認為香港應擴大檢測規模，實行全民檢測，武漢亞心總醫院更稱可派約二十個內地化驗師來港協助，惟內地化驗師資格未獲港認可，或以助手角色輔助。

楊聖武稱，自己公司的實驗室全部由本地醫務化驗師出報告，得悉內地有關方面有意與私營檢測公司合作，惟目前未有任何合作方案。至於內地化驗師的資格問題，楊聖武認為，若要為整個城市做檢測，需做得快、有人手，若有愈多有經驗的人士及公司幫忙自然愈好，至於化驗師註冊的問題，他形容是「technicality（技術性）」，相信行內的人亦會守規矩，「最緊要啲人有經驗，可以幫到件事」。