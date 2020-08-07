專訪｜助食肆街市職員檢測　Prenetics總裁：做有意思的事

本港自7月起迎來新型冠狀病毒肺炎第三波疫情，不少個案與食肆活動、院舍人員有關，政府7月中宣布委託三間檢測機構先為高風險群組做檢測，其中初創企業Prenetics是3間機構當中唯一的本地公司，原本專營基因檢測，因應疫情自4月起推出新型病毒核酸測試（RT-PCR）服務。 Prenetics獲政府委託為約20萬食肆員工檢測，按政府公布的最低價每次檢測300元計算，該項採購至少涉款6千萬元。Prenetics行政總裁楊聖武接受專訪時強調，推出檢測服務並非為了賺錢，作為本地公司對社區有責任，由推出服務首日起至今亦從未加價。他預計下周檢測量有望增加至每日3萬個，本周將集中為街市員工檢測。

2014年成立的Prenetics，主力做基因檢測服務，自新型冠狀病毒疫情爆發之後，公司發展新服務，4月中宣布推出新型冠狀病毒核酸測試服務，每次收費985港元。

Prenetics在官網上列出價格細項，涵蓋採集套裝成本53元、實驗室費用429元、以至運輸、營運等所需的金額。Prenetics行政總裁楊聖武稱，公司期望提高價格透明度，又多次強調從一開始推出病毒檢測服務已非為賺錢，而是希望盡社會責任，讓有需要的人有能力負擔相應測試。

楊聖武透露，預計8月中可將檢測量由每日約一萬個增至三萬個。（龔嘉盛攝）

料8月中檢測量可增至每日3萬個 樣本「四合一」做化驗

楊聖武透露，目前位於鰂魚涌的實驗室可提供每日約一萬個檢測量，下周起將於同區增設新的實驗室，合共約100位員工將分為三更工作，令實驗室可24小時運作，料檢測量可增至每日3萬個。他續指，實驗室獲ISO-15189認可，所用的試劑購自美國公司Thermo Fisher，過去一個月內亦增購5部檢測儀器，令總數增至10部。實驗室利用混合檢測方式，將樣本「四合一」做化驗，有陽性結果會將該四個樣本分開覆檢。由檢測到有報告，一般需時24至48小時內完成。

楊聖武稱公司原本經營基因檢測，雖與現時做的病毒核酸測試不同，但有適合的機器及完善的電子系統支援，團隊亦有醫學教授及實驗室人員，助公司更完善地將服務轉換成新冠病毒檢測。

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包辦高風險地區抵港人士、醫管局門診的病毒檢測

受政府委託一事則需回顧至今年3月中，政府當時與Prenetics聯絡，了解他們的檢測能力，並有意擴大本地檢測規模，Prenetics遂研究人手及檢測的能力，至4月推出服務時，每日檢測量僅得數千個，其後才慢慢增加。

7月14日，政府公布為高風險群組做病毒檢測的承辦商名單，Prenetics榜上有名。楊聖武表示，可為香港人做這件事感驕傲，即使每日上班時數長達15、16小時，他亦直言「It’s okay. 做緊有意思嘅嘢」。

目前Prenetics為食環署轄下的人員做病毒檢測，包括約20萬食肆員工及政府街市人員，而從9個高風險地區抵港人士的檢測，以及醫管局的普通科門診每日約2,400個免費檢測，亦是Prenetics的負責範圍。

7月13日，政府公布委託兩間內地檢測機構為高風險群組做病毒檢測，翌日披露的名單中，Prenetics成為獲選的第三間公司。（資料圖片／李澤彤攝）

政府直接採購檢測服務 涉款至少6000萬元

Prenetics官網列明檢測屬「非牟利」，楊聖武拒絕透露政府直接採購其服務的價格。而據政府發言人於8月5日發出的聲明，採購檢測承辦商服務的費用，視乎是否涉及上門採集樣本及相關物流工作，每個檢測收費約300多元起，以此價格計算，單是廿萬食肆員工，相關採購涉款已至少6,000萬元。

過去數日本港連續錄得街市相關的確診個案，楊聖武稱本周將集中為街市員工做檢測，整個計劃無設死線，但自然是愈快愈好，長遠則研究會否有新技術可縮短測試時間，務求更快找出確診者。