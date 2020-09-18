酒吧重開｜酒吧老闆：預約達平日約4成　憂再爆發盼客自律

本港疫情近日有緩和趨勢，政府宣布進一步放寬社交距離措施，停開多時的酒吧、酒館和一些表列處所可在今天起（18日）重開，為期七日。有酒吧老闆透露，重開前已接到不少預約，達平日約4成，惟大多預約顧客人數多於兩人，需要安排分桌。 他指，早前已有不少同業因沒領有餐廳牌照而捱不到重開，形容政府容許重開是好事、值得開心，惟疫情仍在全球蔓延，「最擔心是重開後或會再現大爆發」，呼籲港人自律。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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政府宣布，酒吧、酒館和餐飲處所內售賣或供應酒類的範圍可重開，惟顧客人數不得超過處所座位數目一半，並不得多於兩人同坐一桌。而每日零時零分至早上4時59分須禁止堂食，意味酒吧只可營業至午夜12時。

在蘭桂芳經營酒吧的Ricky在商台《在晴朗的一天》表示，昨晚為重開準備至半夜，至今已接到平日約4成預約，只是大多致電預約的顧客人數多於兩人，「至少三至四人」，故已通知顧客須安排他們分桌就座。

提早截單、漸漸開燈及關音樂 提醒客人午夜前離開

被問到如何確保準時「清場」？他說，晚上約11時或11時半會截單，並出「絕招」漸漸開燈及關音樂，萬一客人不願離去，侍應、店員及調酒員會合力勸諭。

憂心重開後會現大爆發 籲港人自律



他認為，疫情仍在全球蔓延，政府在平衡防疫及經濟恢復時，會對應否放寬限制措施面對難處，「不開經濟死，開又怕大爆發」。他指，至少兩名在灣仔、銅鑼灣經營酒吧的朋友，當初沒領餐廳牌照，故捱不到重開，已在三個月前結業。

他直言「最擔心是重開後或會再現大爆發」，故其酒吧將為所有客人量體溫、提供酒精搓手液等，並呼籲港人自律防疫。