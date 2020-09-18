泛民15人案｜黎智英等14人不認罪　分4案審理　首案明年2月開審

壹傳媒創辦人黎智英與李柱銘、李卓人、吳靄儀等共15名泛民人士，被指去年反修例運動期間多次參與及組織未經批准的集結，並煽惑他人參與。4宗案件早前已轉介區域法院，今（18日）借用西九龍法院提堂。區諾軒早前已表示會認罪，而其餘被告今稱擬不認罪。4宗案件按案發日期順序開審，料每案需時7至10天，而首案將於明年2月16日開審。所有被告以原有條件繼續保釋。

4宗案件共15名被告：黎智英、李柱銘、楊森、何俊仁、單仲偕、梁耀忠、梁國雄、李卓人、吳靄儀、何秀蘭、區諾軒、吳文遠、黃浩銘、蔡耀昌以及陳皓桓。控罪涉及去年8月18日、8月31日、10月1日和10月20日的遊行。區諾軒將於12月13日作認罪答辯。

控方建議作初步聆訊 法官拒絕

辯方早前表示會爭議控罪是否合憲，控方今建議4宗案件就部分爭議，合併作初步聆訊。控方指，合併處理可讓法官聽取所有被告的觀點，避免案件由不同法官審理而得出不一的裁決，而且結果對眾案有約束力，可節省法庭時間。

部份被告對控方的建議無意見，但有被告反對，質疑初步聆訊能否得出有用的結論。而且，有些被告只涉及部分案件，若要求他們出席聽取所有陳詞，有欠公平。法官高勁修亦覺得控方的方案有如司法覆核，似乎超出刑事案要處理的事宜。

法官聽取雙方陳詞後，拒絕控方的建議，並認為把4案分開、由同一法官審理會更好。他最終決定按照案發日期，順序處理4案，即涉及去年8月18日港島區遊行的案件會最早審理。該案排期明年2月16日開審，另外3案則於同年4月7日、5月17日及8月19日開審。

案件編號：DCCC534-7/2020