復課｜張勇邦：9.29全港學生回校、逾百萬人外出　或迎真正考驗

全港中小校及幼稚園將在下周三（23日）起首階段恢復面授課堂，而本月29日起，全港中小學及幼稚園生基本上已全數回校，留校進行半天學習。資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，師生及家長已預備好開學，但他預計，全港學生恢復面授，連同接送學生的家長及外傭，將比現時多約一百萬人外出、乘公共交通等，料本港將迎來「真正的考驗」。

▼復課指引▼

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張勇邦在港台節目《千禧年代》中讚揚教育局提供彈性，容許學校在周三（16日）起自行安排讓不多於六分一學生回校，他指當天大致順利，相信大多學校會用盡五天時間，主要讓小六生回校，其餘兩天供小一新生上適應課。

9.29全港學生復課 張勇邦料市面增逾百萬人



張勇邦形容學界已為復課做足準備，學童亦已熟習戴口罩，惟他擔心，全港小學生多達36萬人，連同接送學生返放上的家長或外傭，以及中學生，本月29日起市面會多了逾百萬人走動或者乘搭公共交通工具，相信屆時才是真正的考驗。

他直言，學界想盡快回復平常，惟需平衡疫情發展，只是若疫症變為新常態，學界總不能因數宗確診而暫停所有學習活動。他舉例指，學校須培養全人發展，體育項目亦要訓練及比賽，將來學校或陸續安排較少身體接觸的活動重新開始。