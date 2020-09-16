復課｜K1學童回校上適應班　疫情下禁家長入校、放滑梯分散注意

全港中小學及幼稚園今日（16日）起可按校情率先安排不多於六分之一學生回校，進行不多於半天學習活動。太陽島英文幼稚園（元朗分校）安排了K1新生率先回校，為控制人流，K1學童會按班別分批回校，每次只上1小時的適應課。然而疫情下，家長不能如以往般，陪伴子女入課室，個學校安排了老師在校門迎接學生，以貼紙、玩滑梯，分散學童的注意力。 太陽島學校發展經理方科棋說，以往K1及N班學生會在8月上適應班，今年受疫情延誤，故政府宣布可分批回校活動後，撇除正在維修或翻新的校舍，太陽島9間分校中，有5間今天安排新生分批回校，在9月16日至22日上適應班。面對有學生退學，辦學團體不希望影響士氣，故暫沒裁減人手，惟疫情下至少兩名外籍老師因簽證延誤，至今未能到校。

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K1生將分兩組回校 每次返校一小時

太陽島英文幼稚園（元朗分校）校長劉燕芬形容，從事教育二十多年，也未遇過如此特別的開學月，故學校除了加強清潔消毒，亦安排K1新生分批回校上適應課。本周每天安排一班k1小朋友分兩組回校，每次只上1小時，中間會安排工友清潔及消毒校園。

疫情下校內遊樂場停止使用，父母不可如以往入課室陪伴，老師須花更多心機，除了由八月開始透過視像會面與小朋友建立關係，學校更預備了貼紙及積木等吸引學童：「以往父母可陪玩、陪適應，今日都擔心他們會衝出門口、喊得更驚。」

太陽島英文幼稚園（元朗分校）校長劉燕芬形容，從事教育二十多年，也未遇過如此特別的開學月。（鄧穎琳攝）

老師以玩滑梯作藉口 邀請小朋友與父母揮手道別



為協助K1學童適應獨自上課，學校今天安排其中一班K1小朋友分兩組回校，每組約14人。所有學童入校前要先踏消毒地氈、搓手及量體溫，之後老師會以貼紙吸引小朋友，再以玩滑梯為由，邀請小朋友與父母揮手道別。

為確保清潔，每名小朋友玩滑梯後，便由老師帶入課室，工友立即消毒清潔滑梯，供下一名小朋友使用。

學校特別為老師訂製圍裙，在圍裙設有百寶袋，放了保鮮袋、消毒紙巾、搓手液等，以備不時之需。課室內亦放有「清潔寶箱」，放了一套後備學童校服、報紙、消毒液等，以防有小朋友嘔吐或不適時應急。

劉燕芬解釋，事先已提醒家長今天別讓學童吃得太飽，亦要減少飲用牛奶等，減少因緊張而不適，甚至嘔吐。校內遊樂場需暫停使用，老師安排小朋友轉玩彩傘，「時間不太長，分組出來玩」，回課室後則教小朋友以搓手液消毒雙手。

董先生說，大女兒亦在同校就讀，對學校防疫有信心，亦提醒了兒子要勤洗手。（鄧穎琳攝）

家長林太：女兒十分期待開學



帶著3歲女兒回校的林太太說，N班從農曆新年開始停課多月，女兒十分期待開學，「放了太長假，我們都很期待開學，昨晚特地提早休息。」她指學校早前已提供了上學清單，提醒家長為子女預備數個口罩備用及搓手液等，亦有與家長交代學校的最新情況，包括課室內每個座位更設有隔板、所有學童面向前方就座等，「沒什麼要擔心，只上一小時，（分組）人少些。」

今日首次上學的3歲董小朋友則說之前曾到學校參觀，但有少許緊張，惟下課後他笑著說開心，更拉著爸爸說自己很乖，可以有獎勵，被問到在學校學了什麼？他就說：「老師唱歌囉！」其父親董先生說，大女亦讀同一學校，故不緊張，信任學校安排，但有提醒兒子要勤洗手及「別周圍摸」。

林太太說，N班從農曆新年開始停課多月，女兒十分期待開學到新學校上課。（鄧穎琳攝）

太陽島學校發展經理方科棋表示，疫情下至少兩名外籍老師因簽證延誤，至今未能到校。（鄧穎琳攝）

太陽島不裁員 每校擬增聘1名外籍老師

太陽島學校發展經理方科棋說，以往K1及N班學生會在8月上適應班，今年受疫情延誤，故政府宣布可分批回校活動後，撇除正在維修或翻新的校舍，太陽島9間分校中，有5間今天安排新生分批回校，在9月16日至22日上適應班。

他直言，N班受停課影響，有一半家長退學，幸多校有參加幼稚園計劃，故對k1至k3影響較少。雖有學生退學，但辦學團體不希望影響士氣，亦擔心之後難聘請到有經驗的老師，故暫沒裁減人手。他透露，每校更計劃增聘1名外籍英語老師，加強英語語境，但疫情下至少兩名外籍老師因簽證延誤，至今未能到校。