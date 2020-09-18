新冠肺炎｜陳肇始：最少採購兩倍人口疫苗　臨時醫院四個月內建成

本港疫情有所緩和，政府放寬部分限制措施後，食物及衛生局局長陳肇始今日（18日）中午見記者，交代本港最新防控策略。她預料第四波疫情可能在冬季出現，且疫情有機會較本波疫情更嚴峻，故暫時難如6月般，大幅放寬社交距離措施。 陳肇始透露，港府除了參與COVID-19疫苗全球獲取機制，另參考衛生署科學委員會意見後，期望向至少兩個疫苗製造商及平台達成預購協議，最少採購全港兩倍人口的疫苗劑量，即使屆時非每種疫苗都有效，本港亦有足夠劑量。 另在中央支援下，港府期望數周內於亞博增加1,000張病床，以及在四個月內建立有800張病床的臨時醫院，她強調醫管局、發展局及建築署會參與，確保醫院在合乎香港法規下建成。

陳肇始說，預料第四波疫情會在冬季出現，情況或較第三波嚴峻。（高仲明攝）

陳肇始說，近日疫情有放緩跡象，故港府會為應對下一波疫情準備，由於預料第四波疫情會在冬季出現，情況或較本波嚴峻。她強調，疫症對長者及長期病患的影響大，呼籲年青人不應抱著易康復心態而疏於防疫，避免染疫後傳染身邊人。



她又說，政府初步檢視第三波疫情後，未來工作會集中在六方面，包括跨境管制、加強檢測、追蹤緊密接觸者、隔離措施、社交距離及疫苗採購。

政府公布第三輪抗疫基金動用240億，包括130億元採購疫苗、支援醫管局應對冬季流感高峰期及下一波疫情。(AP)

目標預購本港兩倍人口疫苗劑量

疫苗採購方面，陳肇始說，港府會雙管齊下為全港市民採購安全、有療效及質素的疫苗，包括參與COVID-19疫苗全球獲取機制，此部份可供應本港約35%人口的疫苗劑量，照顧社區中最脆弱群組的安全網。另以科學實證及臨床數據為依歸，諮詢衛生署科學委員會意見，與個別疫苗製造商簽訂預先採購協議，以獲取有更多供應。

她透露，港府目標是透過預購至少兩款來自不同製造商或平台的候選疫苗，預購疫苗劑量最少是全港人口兩倍，確保即使預購疫苗非每種有效可推出市面時，仍有足夠劑量可提供予全港人口。

料4個月內建成臨時醫院



她透露，政府會協助醫管局設立社區治療，包括亞博館提供900床位；並在中央支援下，目標是數周內在亞博擴展配置1,000病床；另計劃在四個月內建成亞博鄰近的3.2公頃土地則用作建樓高兩層的臨時醫院。

陳肇始：港府會參與、確保臨時醫院符合香港法規

陳肇始指，發展局會牽頭負責增加社區治療設施及臨時醫院的工作，醫管局、建築署派員參與，確保醫院符合整體需要，在合乎香港法規下建成。惟她未有透露設計進度或動工日，只稱臨時醫院計劃獲中央支持，正密鑼緊鼓進行。

醫院管理局行政總裁高拔陞說，亞博館的社區治療設施及臨時醫院，硬件由發展局及建築署負責，將來交醫管局運作，故醫管局會以使用者角度提供運作意見，參與整體流程及感染控制配置，「最重要是用得到、合用」。高拔陞透露，若短期內再有疫情爆發，會再研究如何再多些病床位，確保治療流程暢順。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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被問到臨時醫院是否足夠應付需求？高拔陞指，參考外國情況，確診數字可有相當大的上落，可由數十人確診，突然升至千人，而本港第二波及第三波疫情亦有所不同，須視乎屆時確診者的年齡及數目有不同應對，而備用硬件有助屆時靈活調動。