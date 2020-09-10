海洋公園取消今年「哈囉喂」　下周五或重開將推498元任玩入場券

海洋公園有望於下周五（18日）重開，將會推出大規模改革，包括會推出498元全年入場券，並連同多項新活動，包括於短時間推出「森度遊」可以到園內露營、遠足等遊玩方式。海洋公園主席劉鳴煒強調，推出生活化活動為有限資源下的短期計劃，強調現時財政非常嚴峻，「我哋同航空一樣，收入跌超過9成，無可能轉虧為盈，我哋要搵出路，大眾同政府支持。」又強調會重新成為「香港人的公園」。

海洋公園有望於下周五（18日）重開，將會推出大規模改革，將會推出498元全年入場券。（海洋公園提供）

劉鳴煒表示，公園將以有限資源下，推出從未出現過的生態保育活動和健康生活體驗，當中會首推山藝、瑜伽及期間限定的海洋公園「森度遊」，即於園內露營。他說，港人暫時不能到外旅遊，可到公園感受置身深海的場地練習瑜伽和冥想；又可以在高峰樂園的暗夜星空下享受兩日一夜的露營體驗，而活動費用更會全數撥捐香港海洋公園保育基金，「森度遊」詳情將於稍後發布。

公園表示，將於10月推出無限次入場證，持證人可於 10 月 1 日至明年 3 月 31 日期間不限次數到訪公園，而價格更只相當於一張標準入場門票，港人限定無限次入場證將由重開當日發售，11 月 30 日或之前購買更可額外獲贈園內電子消費現金券，香港居民亦可於 12 月 31 日或以前以六五折，即320 元購買標準入場門票。

另外，每年的萬聖節，海洋公園均會推出大型活動「哈囉喂」，公園管理及演藝節目執行總監吳守堅表示，由於疫情嚴峻、反複，並擔心會出現疫情「第四波」，加上活動一向要花上多月時間準備，今年決定取消，強調未來有機會時一定會再推出。

公園行政總裁陳善瑜表示，現時已於保就業計劃領取5,900萬元，並會申請下一輪的金額。