打造港人公園　劉鳴煒：無諗用地起樓　海洋公園深度遊啱留港市民

新冠疫情影響下，海洋公園於6月中短暫重開27日後再次暫停開放，商務及經濟發展局局長邱騰華日前表示，政府正研究在情況許可下，於下周五（18日）撤銷主題公園及會展展覽活動的社交距離限制下，有望重開。 海洋公園主席劉鳴煒今日（10日）於訪問中提到，公園重開後，要當一個正式「香港人的公園」，有否疫情亦要重點加重港人入場比率，早前有人提意將園內部份土地出售，劉說，經討論後後認為非為好選擇，又強調「唔會用海洋公園地起樓」。

海洋公園主席劉鳴煒今日（10日）於訪問中提到，公園重開後，要當一個正式「香港人的公園」。（資料圖片）

得到立法會財委會撥款而繼續營運的海洋公園，因疫情影響下只能短暫重開27日，公園主席劉鳴煒於訪問中多次強調資源非常有限，每月只有一億元運作，較以往少三分之二，又指「公園同航空公司一樣收入減九成以上，唔好諗一年內可轉虧為盈，係無可能！」現時的工作是為公園「搵出路」。

他說，公園重開後要有非一般的形象，當上「香港人的公園」，現時公園的港人入場比率為四成，將加重香港人入場的比率，「唔係因為疫情而要咁做，之後都要咁做，仲有，呢個講法絕對唔係唔係話唔畀咩人入來，係要啱香港人、家庭去玩。」又指經多方討論後，認為香港人「無得去旅行，近年瘋狂熱愛戶外活動、行山」，因此推多項有關活動「吸客」。

另外，他說，公園連月來不能開放，但連續跟30多個持份組別聯絡，希望為公園發展定出方向，指保育、教育必定為重點方向，而海洋公園面對大片海洋，但園內活動同海洋接觸不上，「點解所有遊戲同海無關呢？所以我哋又可以諗是！」因此定出「一樣的海洋，不一樣的體驗」活動，又強調未考慮過出售地皮，「我哋同區議會傾過，大家都想保留公園，覺得唔應該用嚟起樓。」

水上樂園的開幕一再推遲，劉鳴煒表示，預計樂園可以在年底正式完工，但由於政府早前表示會為其進行審視後才能確實推出日期，但說，「開幕就一定會做到的。」又坦言現時的所有短、中、長期計劃為有限資源進行，不少要得到政府支持及批准才能推行，因為部份開源、「拆牆鬆綁」計劃要較後時間由政府公布。