新冠肺炎｜酒吧、夜總會促限桌令放寬至4人　並延長營業至清晨6點

本港近日新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，酒吧、夜總會等今日（18日）可重開，然而要遵守二人一枱、堂食開放時間至午夜等規定。酒吧業、夜總會等多個業界今日要求政府放寬開放時間至凌晨6時；酒吧業代表估計行內約10%酒吧因開放時間問題，而會選擇停業。 該批行業又強調，會做好防疫措施，如社交距離、不設現場表演等。酒吧業指已呼籲業界要求入場顧客填寫健康申報表，如有病徵等則不容許進場，然而目前未確認有幾多間酒吧會響應呼籲。

張宇人聯同卡啦ok、酒吧業界、夜總會業界等見記者。（黃金棋攝）

飲食界立法會議員張宇人今日聯同卡啦ok、酒吧業界、夜總會業界、蘭桂坊集團主席盛智文等見記者。張宇人希望政府在控制疫情及重啟經濟之間取得平衡，進一步放寬三個業界的經營限制，包括由二人一枱放寬至四人、營業時間改為由晚上6時至翌日凌晨6時。而業界亦會做好防疫措施，包括為客人探熱、接受電子貨幣等。

酒吧業大聯盟召集人梁先生指，酒吧營業黃金時間為晚上10時至凌晨。不少酒吧由於位置所限，難以靠「Happy Hour」時段的生意維持營運，估計有10%酒吧因未能營業至凌晨而暫停關閉，「唔通叫個伙計番嚟開工熄燈？」他又認為食肆與酒吧風險相近，但政府卻限制酒吧只可二人一枱，亦希望「限桌令」可盡快放寬。

他又指，酒吧業會採取多項額外的防疫措施，包括要求每位進場人士填寫健康申報表，如有病徵等則會「嚴格執行，唔會畀入，都要保障番同事」。另外，每位入場人士亦須配戴口罩，進場前會經全身消毒等。業界亦建議，所有員工須經健康檢測後才上班。

酒吧業大聯盟召集人梁先生（白衣）指，已呼籲業界要求入場顧客填寫健康申報表，如有病徵等則不容許進場。（黃金棋攝）

卡啦ok「RedMR」所屬的博美投資集團有限公司董事羅清瑤估計，重開後生意亦「唔會去得番以前」，約只剩下30%至40%生意額。她表示該公司會做好防疫措施，包括設獨立「咪套」、一人一枝有識別的咪、飲品亦會有識別等，並呼籲市民如有不適就不要外出。

羅清瑤（中）估計，重開後生意亦「唔會去得番以前」，約只剩下30%至40%生意額。（黃金棋攝）

娛樂界權益關注組主席陳潤蓮代表舞廳業界指，現時員工在重開前已完全檢測，陰性才可上班，並承諾業界會做好防疫措施。她就希望政府可盡快放寬每枱人數至四人，亦批准業界可為顧客提供飲食。

張宇人（中）希望政府在控制疫情及重啟經濟之間取得平衡，進一步放寬三個業界的經營限制。（黃金棋攝）

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼