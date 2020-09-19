確診大廈食肆｜恒生24歲女職員確診　曾到朗豪坊、美麗華酒店Yamm

疫情未完全回穩，本港今日（18日）新增3宗新冠肺炎確診個案，其中兩宗屬本地個案，餘下1宗屬外地輸入，未有源頭不明個案。衞生防護中心晚上更新確診患者到訪行蹤。 資料顯示，兩名本地個案患者分別居於油塘邨美塘樓及旺角砵蘭街300號；行蹤方面，居旺角砵蘭街的24歲女患者，曾到訪油尖旺多個商場，包括旺角中心、朗豪坊及T.O.P商場，亦曾到訪提供自助餐的尖沙咀美麗華酒店Yamm餐廳，以及其工作地點恒生銀行土瓜灣分行。另一居油塘的55歲女子，則曾出沒於九龍灣MegaBox，她於商場內的AEON任職售貨員。

衞生防護中心表示，本港今日新增兩宗確診個案，其中1宗涉及1名55歲女子（第4995號患者），住在油塘邨美塘樓，與本地個案有流行病學關連，她在上星期六發病。另1宗本地個案患者則是24歲女子（第4996號患者），前日發病，她住在旺角砵蘭街300號，報稱住所與昨日確診、創興廣場的食肆盈館工作的患者一樣（第4992號患者），相信是其同住家人。

至於輸入個案，案涉及1名51歲女子（第4997號患者），由英國抵港。

衞生防護中心今日晚上更新確診患者過去14天的行蹤，該24歲女子（第4996號患者）曾到訪多個商場，包括旺角中心、朗豪坊及T.O.P商場，亦曾到訪提供自助餐的尖沙咀美麗華酒店Yamm餐廳。她亦曾前往九龍城土瓜灣道33號，即其工作地點恒生銀行土瓜灣分行。至於居油塘的55歲女子（第4995號患者），則曾到訪MegaBox、即其工作地點，據報她於MegaBox內的AEON任職售貨員。

此外，名單上亦有新上榜商廈，包括港怡醫院、深水埗保安道市政大廈及麗閣商場，均屬早前的確診者新申報處所，包括第第4957號患者及第4983號患者。

+ 4 + 4 + 4

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼