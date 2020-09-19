新冠肺炎｜入境澳門檢測證明以採樣時間作準　港漢逾時過關被遣返

本港新冠肺炎第三波疫情稍為減退，現時的確診數字重回低水平，現時澳門當局對本港居民入境仍設有較嚴謹的措施，需要持有24小時內進行的新型冠狀病毒核酸檢測陰性證明，到境後亦要在定點地方進行醫學監察。 讀者何先生於周四（17日）晚上6時取得本地化驗所結果後，原以為今日晚上6時前可入境，惟入境時才得知是以採樣時間作準，被當局指令簽署一份拒絕入境通知書，指「危害澳門特別行政區公共安全或公共秩序之活動」，即時遣返香港並要進行14日隔離。他坦言原計劃在澳門隔離14日後，再透過澳門與內地毋須隔離的通關政策，再進入內地，但現卻未能成事，「偷雞唔到蝕渣米」。

澳門連續多個月零感染。（資料圖片）

澳門「零確診」多個月，香港疫情反覆，港澳「健康碼」推出無期，去澳門的港人，要先取得24小時內的核酸檢測陰性證明，去澳門後再要隔離14日，再可「自由」。

港人何先生預算到澳門及珠海處理私人事，於周三（18日）早上9時到本地化驗所花費千元，留深層唾液樣本，做新冠病毒核酸測試，並於周四（17日）晚上6時取得陰性結果。他原以為報告24小時有效，即在周五（18日）晚上6時前入境澳門就可。

他在周五下午2時於港珠澳大橋香港口岸出發，乘金巴到澳門。離境時，他說香港入境處職員已經審慎查閱他的核酸檢測證明，「入境職員姐姐都同我講，好多人彈轉頭所以都好小心睇先放我過去，所以出到境一刻我都好安心、開心。」

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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被指危害公共安全 禁入境澳門

何先生到達澳門口岸區後，被衞生部門拒絕入境，他說一名治安警在未有解釋的情況下，要他簽署文件，他簽署後才知道是被拒入境的通知書。「我本以為開開心心去隔離，點知職員拎一份文件，簽到第二張先覺得有問題，原來唔可以入境，好愕然。」

文件指他「危害澳門特別行政區公共安全或公共秩序之活動」，何先生直言，內容與泛民及記者被澳門拒絕入境的通知書一樣。「同泛民人士被拒入境的文件一樣嘅！我點危害啊？」

▼復課指引▼

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被澳門拒入境後 需直接遣返香港 再隔離14日

何先生指，本來以為不能入境澳門後，仍可以同一檢測證明，利用港珠澳大橋不返回香港的情況下，直接到珠海，但最後被澳門當局強制遣返到香港，更要根據本港防疫措施，居家隔離14日。

原本打算到澳門隔離14日後，再利用澳門與內地的免檢疫「通關」政策到內地旅遊，但何先生現時大失預算，直言「偷雞唔到蝕渣米」，更擔心有被澳門拒絕入境的紀錄，日後會再被拒入境。

究竟他的核酸檢測證明有何問題呢？原來澳門指，24小時有效，是以採樣時間計算，他早上9時採樣，需要在翌日早上9時前入境，而非按照下午6時獲得證明的時間計算。他坦言早知如此，會多花140元取得快速檢測結果。

讀者何先生指，他收到澳門當局的被拒入境通知書，內容與本港泛民人士被拒入境的一樣。圖為2019年本港泛民人士被澳門拒絕入境後，向記者展示的通知書。（資料圖片 / 張浩維攝）

根據澳門治安警局的網頁表示，鑑於香港新型冠狀病毒感染疫情持續，基於公共衛生考慮，自8月7日6時起，所有由香港入境澳門的人士均須持有24小時內進行的新型冠狀病毒核酸檢測陰性證明，未持有證明者可被拒絕入境，惟當局於衞生部門所寫的以採樣期有別。

另外，維持入境前14天曾到過香港的人士須在衛生當局指定地點接受14天醫學觀察的措施，入境澳門後仍要進行定點醫學監察，但由9月3日起，澳門逐步推進恢復與內地的人員往來，所有從內地入境澳門的人士，均毋須接受14天醫學隔離，包括新疆烏魯木齊，亦由零時起，取消入境後的隔離措施，全部只需提交7日有效的新冠病毒核酸陰性證明，以及填報健康碼，便可入境。