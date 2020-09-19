健康碼｜張建宗稱未到推出階段　須本港疫情穩定　粵方有信心

本港新冠肺炎疫情持續，政府早前推出第三輪防疫抗疫基金，涉款240億元。政務司司長張建宗今早（19日）接受商台節目《政經星期六》訪問，呼籲市民不要誤解涉款240億元的第三輪防疫基金是單一措施，強調自疫情爆發以來，至今政府已動用2,875億元，相當於本地生產總值的10%，形容是「相當大數字、史無前例的投入」，應宏觀檢視措施。 張建宗續指，第二輪防疫抗疫基金當中的保就業計劃當中57個項目仍未完成，重申第三輪防疫基金具針對性，且希望能精準、聚焦支援企業。 就本港與內地何時可推出健康碼過境，張建宗指最重要是本港疫情穩定，令粵方有信心，但目前仍未去這個階段。

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張建宗又指，政府儲備由1.1萬億元降至8,000多億元，料出現超過3,000億元的赤字。加上外圍經濟環境及政治環境因素，預料未來將造成更大的公共財政壓力，且相信疫情會持續，冬季或與冬季流感一起爆發，故提醒市民不要鬆懈，仍須注意個人衛生、保持社交距離及做好防疫措施。



對於今年6月至8月的失業率仍然為6.1%，張建宗稱目前政府暫無計劃推出第三輪保就業計劃，形容現時決定是「言之過早」。

推健康碼 須本港疫情穩定 粵方有信心

至於健康碼推出的時間表，有報道指內地須確認香港連續21日「零確診」方會考慮。張建宗則指，未曾聽聞相關要求，認為在粵港澳三地聯防聯控措施下，最重要是本港疫情穩定，令粵方有信心，但目前仍未去這個階段。