第三輪抗疫基金｜工聯會促推失業津貼　向重災行業僱員派1萬元

本港新冠肺炎疫情持續，特首林鄭月娥今日（18日）表示，政府將推出第三輪防疫抗疫基金。工聯會今日召開記者會，要求政府把扶助重點聚焦於支援打工仔女，救助失業工友，以及為前兩輪未能受惠工友補漏。 工聯會監察政府抗疫基金僱員權益關注組要求，政府應即時發放失業或停工津貼9千元，並向受疫情影響的重災行業，例如旅遊、飲食業從業員發放1萬元津貼。

工聯會要求，政府應即時發放「失業現金津貼」。(彭焯煒攝)

工聯會要求，政府應即時發放「失業現金津貼」，參照「保就業」計劃，金額為原有工資的一半，上限9千元，為期6個月。按七月公布的24萬失業人士推算，估計開支將不超過130億元。該會又建議，政府開創不少於沙士時期7萬個職位，並資助民間團體開辦更多合適的短期職位。

工聯會理事長黃國認為，政府應以「實名制」發放「保就業計劃」津貼予僱員，避免僱主以僱員名義領取津貼，但卻沒有發放給僱員。他又建議政府應創造條件推出健康碼，以恢復各行各業運作。

在支援在業人士方面，工聯會要求政府向受疫情影響的重災行業，例如旅遊、飲食，零售，酒店，交通運輸，建造及民航業共約140萬開工不足、收入大減的僱員，發放1萬元津貼，估計支出約140億元。該會認為，津貼應直接發放到工友手上，並覆蓋沒有強積金戶口的自僱人士，包括海員，專帶本地團的導遊領隊等，向他們發放適用的津貼。

至於支援停工安排支援工友上，工聯會要求政府應向被勒令停業，以及被僱主以防疫為由作「無薪隔離」的僱員提供停工津貼，停工津貼應以員工平均日薪計算，上限9千元。



黃國：有僱員被迫放無薪假 《僱傭條例》毫無保障

黃國表示，失業率升勢依然沒有遏止，加上疫情反覆，政府必須盡快推出抗疫基金3.0，並制定援助失業工友措施，推出「失業現金津貼」。黃國又提到，在疫情下不少工友被迫放無薪假，自僱人士無工開，一些僱主要求居住於感染者住所附近的僱員自我隔離14日，員工因而被迫接受放無薪假，但《僱傭條例》卻對此毫無保障，他希望抗疫基金可以發放停工津貼予停工的打工仔女，並為他們提供免費病毒檢測，讓僱員可盡快復工。

梁子穎：有僱員申請抗疫基金時被僱主留難

關注組副召集人梁子穎批評，在申請抗疫基金時，政府往往要求僱主為僱員提供證明，但僱員卻多番遭留難。他指出，有旅遊巴司機被解僱後，僱主拒絕簽發證明讓其申請資助，亦有旅遊公司倒閉後，司機難以申請資助。建造業方面，抗疫基金要求「長散工」僱主要在3個月内，為「臨時僱員」作最少15天的強積金供款，梁子穎批評，此要求不符合疫情下工友開工不足的情况，故抗疫基金應容許僱員提交不同工作證明以申請援助，亦應以行業實際情況而採取不同申請標準。

對於林鄭表示失業率有改善，黃國表示政府仍抗拒設立「失業援助金」，梁子穎則指，今次數字是反映5至6月的失業情況，但不少人正放無薪假，並未能反映在有關數字中。

旅遊業工會代表：有從業員對前景絕望 不如燒炭死

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠表示，旅遊業情況現時苦不堪言，短時間内難以回復昔日光景，「有從業員話不如燒炭死」，她表示，旅遊業最重要的資產是員工，建議政府應向持有效證件的領隊或導遊，包括兼職工友，均可領取5千元抗疫基金津貼支援。



香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明形容，機場目前陷入癱瘓，現時只有一成旅客來港，他提到有航空公司已把部份飛機遷離香港，顯示對前景極不樂觀，他擔心裁員潮很快殺到，要求政府向包括機場工友等受疫情影響的重災行業，直接發放1萬元現金津貼。