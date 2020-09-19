新冠肺炎・9.19｜增4宗本地確診　港大研究員曾處理無傳染性樣本

第三波新冠肺炎疫情回落，截至今日（19日）凌晨，單日新增13宗確診，4宗為本地個案，其中3宗源頭不明，包括港大公共衞生學院研究員；累計確診突破5,000大關，至5,010人染病；另外有十多宗初步陽性，多為輸入個案。 食物及衞生局局長陳肇始預告，將加強巡查食肆有無遵守防疫措施，如枱與枱之間距離1.5米，每枱上限4人，最多只能坐一半滿。

【16:30】截至今日（19日）凌晨，新增13宗確診，9宗為輸入個案，4宗為本地個案，其中3宗源頭不明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君解釋詳情：

#5001，23歲女印傭，住馬鞍山僱主家中，平時多在家，9月14日放假曾與朋友到旺角、深水埗、尖沙咀。

#5002，79歲女性，退休人士，住友愛邨愛曦樓。9月11日發燒，去過友愛商場。

#5003，28歲女性，港大公共衞生學院女研究員，住西營盤，無病徵，潛伏期內曾與朋友食飯和行街。工作時在6樓處理已滅活、無傳染性的樣本，做基因排序。她曾與同事食飯，家人、朋友、同事需要檢疫。一名共用電腦的同事，一開始結果為「不確定」，反覆多次檢測為陰性，從未出現陽性，因此不能定義為「假陽性」。港大派發330個樣本瓶檢測。

#5008，22歲男性，9月17日發病，可追溯源頭。其他輸入個案，包括烏克蘭、阿根廷、印度、菲律賓抵港。

另外有十多宗初步陽性個案，張竹君指很多事輸入性個案。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，截至今早9時，另有12名病人康復出院。

限聚令｜九龍城茶餐廳一枱五人涉違防疫指引 負責人：驚要收告票

【15:25】政府放寬限聚令至4人，但食肆的顧客數目不得超過處所座位數目一半則維持不變，一枱亦只限最多4人。食衞局局長陳肇始昨日表明，警方及食環署會於本周末進行聯合行動，巡查食肆嚴格遵守防疫規定。

記者中午到過深水埗及九龍城區巡視，或因天雨關係，食肆只出現小人龍。不過，有茶餐廳一枱安排了5名客人同坐，入座率幾近爆滿，負責人坦言知道有巡查，但坐一半或相距1.5米距離對茶餐廳來說是難執行，「驚（被罰）但都無辦法，只好叫啲客食完快啲走。」

▼諾士佛臺、中環蘭桂坊、蘇豪區酒吧重開情況▼

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泳池重開首周末 泳客隔8個月「出山」暢泳 限聚令下開4人泳班

【13:05】今日是泳池重開首周末，縱早上時有驟雨，仍無阻市民到游泳池暢泳。記者早上約9時半到九龍公園泳池視察，在45分鐘內，約有30餘人入場。受訪泳客普遍對泳池重開感到高興，有人指自己已留在家中7、8個月，不太擔心因重開泳池而疫情反覆，但會盡量和其他泳客保持距離。也有家長攜子女上游泳班，有泳班教練帶同3名小童一同進場。

【11:11】消息透露，今日新增大概14宗確診個案，本港累計個案料破5,000大關。

全民檢測｜陳肇始：計劃令市民抗拒程度減低 不應僅著重成本



【09:47】食物及衞生局局長陳肇始接受商台節目《政經星期六》訪問，指出是次全民檢測計劃不應只看成本、找出多少確診者以及多少人接受檢測。而是對社會推動及市民接受程度亦有一定幫助，陳肇始形容是「好好嘅健康教育」。

張建宗：抗疫基金已動用2875億元屬史無前例 暫無意再推新保就業

【09:15】政務司司長張建宗今早（19日）接受商台節目《政經星期六》訪問，呼籲市民不要誤解涉款240億元的第三輪防疫基金是單一措施，強調自疫情爆發以來，至今政府已動用2,875億元，相當於本地生產總值的10%。

▼9月18日泳池重開▼

新冠肺炎｜入境澳門檢測證明以採樣時間作準 港漢逾時過關被遣返

【07:00】本港新冠肺炎第三波疫情稍為減退，現時的確診數字重回低水平，現時澳門當局對本港居民入境仍設有較嚴謹的措施，需要持有24小時內進行的新型冠狀病毒核酸檢測陰性證明，到境後亦要在定點地方進行醫學監察。

讀者何先生於周四（17日）晚上6時取得本地化驗所結果後，原以為今日晚上6時前可入境，惟入境時才得知是以採樣時間作準，被當局指令簽署一份拒絕入境通知書，指「危害澳門特別行政區公共安全或公共秩序之活動」，即時遣返香港並要進行14日隔離。他坦言原計劃在澳門隔離14日後，再透過澳門與內地毋須隔離的通關政策，再進入內地，但現卻未能成事，「偷雞唔到蝕渣米」。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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確診大廈食肆｜恒生24歲女職員確診 曾到朗豪坊、美麗華酒店Yamm

【00:00】疫情未完全回穩，本港周五（18日）新增3宗新冠肺炎確診個案，其中兩宗屬本地個案，餘下1宗屬外地輸入，未有源頭不明個案。衞生防護中心晚上更新確診患者到訪行蹤。資料顯示，兩名本地個案患者分別居於油塘邨美塘樓及旺角砵蘭街300號；行蹤方面，居旺角砵蘭街的24歲女患者，曾到訪油尖旺多個商場，包括旺角中心、朗豪坊及T.O.P商場，亦曾到訪提供自助餐的尖沙咀美麗華酒店Yamm餐廳，以及其工作地點恒生銀行土瓜灣分行。另一居油塘的55歲女子，則曾出沒於九龍灣MegaBox，她於商場內的AEON任職售貨員。

昨日總覽：新冠肺炎・9.18｜增三宗確診 酒吧重開愈夜愈多人 當局加緊巡查

新冠肺炎｜港大醫學院實驗員一確診一假陽性 14日前有接觸病毒

新冠肺炎｜酒吧重開愈夜愈多人 枱與枱距離或不足 當局加強巡查

新冠肺炎｜增3宗確診 為旺角盈館、觀塘鐘聲慈善社員工家人

新冠肺炎｜海洋公園今第二度重開 排頭位市民：趁未執笠前嚟多次