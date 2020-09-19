復課｜調查指有六成七學生對網課感沉悶　三成認為學校支援不足

新冠肺炎疫情持續下，全港學生經歷漫長的網上學習。香港基督教服務處一項調查發現，學生對於網上學習的感受較負面，有約67%的學生覺得沉悶、約40％認為有壓力、認為網上學習愉快及感興趣不足兩成。機構建議，學校及教育局應主動收集學生意見，了解學生對網課的意見及復課的期望，收窄彼此分歧，同時關懷及支援資源匱乏的中小學生。

▼復課指引▼

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香港基督教服務處於本月1日至8日以網上問卷形式，成功訪問432位小四至中六的學生，了解他們對於網上學習的感受，結果發現有約67%的學生覺得沉悶、約40％認為有壓力、約20%分別感到焦慮和孤單，認為網上學習愉快及感興趣僅不足兩成。

調查又比對學校網課的實際運作與學生的期望，發現學校的測驗次數、開放校園情況、預約學校設施、開啟視像鏡頭、網課穿著校服的規定，都與學生期望有好大落差。例如，有近八成受訪學生期望在網上學習期間，學校可以減少測驗考試次數，但現實僅不足一半學生表示，就讀學校有作出減少。

香港基督教服務處深東樂 TEEN 會隊長阮翹恩（圖右）冀各界安排網課時，多聆 聽學生意見，盡可能從學生角度考慮，調整課程內容、上課時間及課堂規範，令學生 更願意投入學習。（香港基督教服務處提供）

另外，有約三成受訪者認為，學校就網上學習的提供的支援不足，超過兩成半的受訪者認為，其居住環境不適合網上學習。

香港基督教服務處「深東樂Teen會」隊長阮翹恩建議，學校及教育局應主動收集學生意見，了解學生對網課的意見及復課的期望，收窄彼此分歧，同時關懷及支援資源匱乏的中小學生，例如在停課期間，可繼續開放校園及設施，以支援基層學生。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼