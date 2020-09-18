【新冠肺炎】復課前學校現確診　及早防範校內傳播

全港中小學校復課的日期在即，但有學校卻首先出現確診案例，屯門五邑鄒振猷學校一名10歲學生周二（15日）確診。教育局應如何與衛生防護中心合作防疫，以至在應否如常復課、應否派樽作全體檢測以至復課與否的標準，都有待局方統一處理程序，防範疫症在學校出現爆發。

全港中小學及幼稚園將於9月23日起分階段恢復面授課堂。（資料圖片）

慎對學校個案

校長沈耀光周四（17日）在電台節目上表示，確診的六年級女生自9月1日起早上於學校禮堂接受網課，同一範圍有30多位同學。不過衛生防護中心判斷最多兩日前與事主接觸的人士方為緊密接觸者，而她於周一（14日）發病前的最後上課日為上周五（11日），故此與事主同處禮堂的同學及教職員起初無須接受檢測。直至事件引起家長及教員關注，署方才改派發樣本瓶。

校內學生之間交流甚多，一旦出現確診個案，可能牽涉到的密切接觸者亦難以一一追蹤。當局應盡早切斷傳播鏈，謹慎防範疫情在校內散播。考慮到家長及校方擔憂，衛生當局可研究在能力範圍內，擴大為校內曾接觸涉事同學的檢測範圍，並鼓勵家長自行決定是否讓子女到學校上課。雖然市民不宜對疫情過度恐慌，但家長擔憂子女健康也是人之常情，局方也能多予體諒，盡力在復課期間讓家長、教員及學生感到安心。

預備復課後疫情

中小學及幼稚園將在9月23日起分兩階段恢復面授課程，學校周三（16日）亦已能正式安排部分學生回校上課。復課之前本港出現學校相關的確診個案，或令不少家長、教師憂心。五邑鄒振猷學校出現診個案後，沈校長指學校原本有意延至29日才恢復面授課程，但教育局指衞生防護中心經評估後屬較低風險，須維持本月23日復課，惟當局承諾會視學校個案為緊急情況，趕在正式復課日前公布檢測結果。

所幸是今次事件發現得早，未等到正式開學前已能發現首例個診個案。開學之後如何應對校內疫情，亦須局方制訂標準，以讓各部門可以盡早應對事件。學生健康應為學校復課的一大前提，例如局方應以何標準為學校相關的密切接觸者檢測，以及各間學校應如何在出現確診者後安排復課或停課等，都待教育局事先向學校說明。復課、停課涉及網上或面授課程的轉換，如何在避免打亂學習進度的情況下保障學生健康，也是教育局與衛生當局的共同課題。