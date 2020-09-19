新冠肺炎｜港大研究：患者病發12日後鼻咽無病毒　眼結膜仍呈陽性

港大微生物學系講座教授袁國勇、港大內科學系傳染病科主任孔繁毅，聯同多間公立醫院醫生研究發現，在沒有眼部病徵的新冠肺炎患者眼結膜分泌物驗出新冠病毒，甚至有患者在鼻咽沒有病毒，但眼結膜樣本對病毒呈陽性反應。

研究在2月至3月間進行，從四間公立醫院的49名新冠肺炎病人身上，取得共158個眼結膜分泌物樣本，樣本在他們病發第3至12天收集，首個樣本平均在病發第10天取得。

研究發現，有四名年齡介乎28至63歲的新冠肺炎患者的眼結膜分泌物對病毒呈陽性反應，他們全部沒有眼部病徵。他們的眼結膜分泌物樣本經「逆轉錄——聚合酶鏈反應」（RT-PCR）測試後呈陽性，其病毒數值（ct value）介乎32.7至37.7，病毒數值相對高，即病毒量較低，四個陽性樣本未能培植病毒。

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其中一名患者在病發第12天的鼻咽樣本對病毒呈陰性，但其眼結膜分泌物仍呈陽性反應，意味着新冠病毒存在於無病徵的眼部，或比在呼吸道的時間更長。四名病人沒有入住深切治療部，當中一名病人更沒有出現發燒或呼吸道徵狀。

港大微生物學系講座教授袁國勇、港大內科學系傳染病科主任孔繁毅，聯同多間公立醫院醫生的研究發現，沒有眼部病徵的新冠肺炎患者眼結膜分泌物可驗出新冠病毒。（資料圖片／江智騫攝）

研究指出，在少數的新冠肺炎患者眼結膜分泌物可驗出低量新冠病毒，他們沒有眼部病徵，但傳染風險仍不確定。因此在進行有關眼部檢查時，需要採取合適的感染控制措施，防止院內傳染。

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