防疫抗疫基金｜大型旅行社可取大額資助　邱騰華：社會共識度難關

新冠肺炎疫情持續多月，各行各業均大受影響，政府昨日（15日）推出第三輪防疫抗疫基金，涉及約240億元，其中對旅行社的資助較以往更多，持牌旅行代理商可按職員數目獲發津貼，意味大型旅行社可獲比前兩輪更多資助。商務及經濟發展局局長邱騰華被問到是否有不公平時表示，旅遊業是受疫情最深、最廣及最艱難的行業，社會亦有共識向業界提供更多幫助，強調資助是因應業界需要制定，希望能夠為他們共渡難關。

9月16日，邱騰華稱已向美國提出交涉，要求撤回禁止使用「香港製造」的規定。(高仲明攝)

邱騰華表示，香港爆發疫情後，多個地方實施入境禁令，旅遊行業大受影響，「今年旅遊數字下跌99%，係完全冇遊客嘅情況下，好有影響，相信社會有共識係可以幫到佢哋。」

他又指，曾與業界討論資助額，認為做法一視同仁。另外，調整津貼計劃專為旅遊業服務司機作資助，希望可全面幫助業界。

邱騰華表示，當局已不斷與內地及外地商討，並就「旅遊氣泡」計劃約見日本等地代表，圖為日本沖繩。（香港01記者攝）

另外，邱騰華說單靠資助難以令旅遊業復甦，當局已不斷與內地及外地商討，今個星期先後約見日本、泰國、德國、瑞士、法國及歐盟駐港總領事及代表，通報本港疫情受控及社區檢測計劃數據，研究是否可及早恢復雙邊往來，希望下一步可以由醫療部門及專家，確保雙方檢測結果對接可實行「旅遊氣泡」。

政府推出第三輪防疫抗疫基金，當中持牌旅行代理商可按職員數目獲發津貼，大型旅行社可獲比前兩輪更多資助，持牌旅行代理商提供現金津貼，金額與職員數目掛勾，以每名職員5000元為計算基準。以自由身工作的持證導遊或領隊可獲一次過15000元津貼，旅遊巴司機可獲發一次6700元津貼。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼