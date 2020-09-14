第三輪抗疫基金數額　薛永恒估計不如第二輪多：希望大家體諒

政府將於本周公布第三輪防疫抗疫基金安排。創新及科技局局長薛永恒今日（14日）在電台節目中指，大膽估計今次基金的數額，未能如第二輪多，「我哋唔可能繼續用咁大規模，希望大家理解同諒解。」 此外，本港由今日起，將開始第二輪「銅芯抗疫口罩」的派遞工作，對於被指使用「銅芯抗疫口罩」的市民不多，薛永恒認為，使用人數並不是最重要，「市民用唔用（銅芯抗疫口罩），反而唔係好重要嘅事，要話到畀佢哋聽，特區政府願意支持佢哋。」

創新及科技局局長薛永恒。（資料圖片）

政府即將會公布第三輪防疫抗疫基金安排。薛永恒指出，大膽估計今次的數額未必如第二輪多，希望各行各業能體諒。他強調，政府一定會聚焦扶助壓力較大的行業，「我哋唔可能繼續用咁大規模，希望大家理解同諒解。」

全民檢測能帶出正面訊息

此外，今天是全民檢測的最後一天，被問及是否滿意參與人數，薛永恒稱「無話滿唔滿意」，強調計劃的目的，是讓市民「願檢盡檢」，並盡快找到隱性傳播者，並讓外地知悉香港的情況等。他又指，今次的計劃，除了能讓港人了解隱性病患的比例外，更能帶出正面訊息，讓外地人士知道本港疫情開始「可控」。

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政府派發口罩是「史無前例」

本港由今日起，將開始第二輪「銅芯抗疫口罩」的派遞工作。對於被指使用「銅芯抗疫口罩」的市民不多，薛永恒回應說，派發口罩的目的，是支持香港市民抗疫，並讓他們有多個選擇，而有關口罩亦能重用，可為環保出一分力。他又指，政府要在短時間供應數百萬個口罩，形容規模「史無前例」。

他承認，現時口罩供應已相對穩定，故值得開心，而不少良心僱主都會為員工供應口罩，「市民用唔用（銅芯抗疫口罩），反而唔係好重要嘅事，要話到畀佢哋聽，特區政府願意支持佢哋。」

「健康碼」方便各地互認

薛永恒說，「健康碼」是用作通關，以方便三地居民來往，並放寬14天強制檢疫。他重申，「健康碼」早在今年5月至6月已準備就緒，惟出現第三波疫情，才未有如期推展。

他說，「健康碼」能將格式標準化，使互認時更方便。過關時，無須再檢查陰性測試報告是否合格，能方便市民及旅客。