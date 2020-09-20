失業人數增5800人　　羅致光：失業人數上升因畢業生進入勞工巿場

政府上周公布，6月至8月的失業率維持在6.1%，但失業人口增加了5,800人，至24.83萬人。勞工及福利局局長羅致光今日（20日）在網誌中表示，雖然7、8月，香港的第三波疫情嚴峻，但相對4、5月疫情較緩和的時段，就業人口仍有增加，反映了「保就業」的效果。不過他說，由於畢業生在5至8月進入勞動巿場，亦成為失業人口上升的主要原因。

羅致光指，由於絕大部分的大專及中學畢業生若進入勞工巿場，都會是在5至7月之間，所以上述現象令7、8月的失業人口上升，差不多每年都會發生。同樣地，由於少部分的畢業生會在8月才進入勞動巿場，所以8月相對5月，同樣會是：勞動人口增加、就業人口增加及失業人數增加。

羅致光又指，今年上半年，勞工巿場受到疫情的打擊，勞動人口進一步減至354萬人，今年6月至8月的勞動人口，按年減少了2.1%，過往一年的減幅超過早前預期三年的減幅。他指，現時難以估計疫情影響何時會消退，部分離開勞工巿場的人士，是否會在經濟好轉時重投勞工巿場，一旦他們不重投勞工巿場，香港的人力短缺情況將會較早前估計的情況更加嚴重，甚至會為經濟復蘇「拖後腿」。

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