中小企聯會料失業率將升　批保就業計劃多漏洞　工會斥罰則低

政府昨（17日）公布失業率最新數字，6月至8月的失業率維持6.1%，與上期一樣；不過失業人數卻上升至24.8萬人，較上一期增加約5,800人。就業不足率方面，則上升0.3%，達3.8%。 中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦及職工盟主席吳敏兒今早（18日）於港台節目同樣表示，實際失業情況應較數據差，劉認為下次公布時，可能會升至6.3%。劉又稱，在保就業計劃下，部分員工雖未被解僱，但仍需放無薪假，所以就業不足率上升，批評計劃漏洞多。

今早二人先後接受港台節目《千禧年代》訪問。劉達邦表示，實際失業情況應較6.1%為差。他解釋，6月時疫情放緩，較多處所重開，就業情況較好，預料之後公布7至9月的數據時，或會上升0.1%至0.2%。

對於個別行業的失業率，劉達邦對建築界仍高達11.1%感到驚奇，因為不少工程仍然繼續，不過由於市民不願外出，室內裝修確有減少。至於飲食業，他表示如疫情未有再惡化，相信失業率會趨平穩，「要執都執咗，局部停工嘅停咗」。

保就業計劃員工放無薪假或只半薪 致就業不足率上升

至於就業不足率的問題，劉達邦表示，在保就業計劃下，部分員工雖未被解僱，但仍需放無薪假，或者只有半薪，所以就業不足率上升，認為上升0.3%屬正常。他批評，保就業計劃有漏洞，罰則輕鬆，「好多顧主申請咗先，唔掂就炒人」。他認為，違規的顧主不可再申請保就業計劃。

吳敏兒則指，接獲的僱員求助中，八成是被要求放無薪假，另外兩成則為裁員。她續稱，計劃的罰則只是將補貼退還政府，其實並無增加僱主成本，阻嚇力不足。她呼籲，政府應設立失業援助金，直接協助員工。