團結香港基金倡通識只設兩級別　葉建源質疑理據　強調需實證支持

學校課程檢討專責小組正就通識科撰寫最後報告，預計月內會提交。團結香港基金早前發表通識科研究報告，建議當局可考慮只列出及格或不及格兩個評分等級。教育界立法會議員葉建源今日在港台節目《城市論壇》質疑理據為何，強調需有實證支持，才能合理化決定。而教聯會副主席、中學校長鄧飛鄧飛亦對只設兩級有保留，認為可參考應用學習科設三級評估。

教育界立法會議員葉建源。（資料圖片）

中大教育心理學講座教授侯傑泰指，由技術層面而言，老師未必可準確分出多級。葉建源則認為，如分級如此困難，質疑是否大部分學科皆需改革，變為兩級評估，「通識科特別嘅問題喺邊？」



他指，通識科考試推行了差不多十年，強調更改前需有實證研究，才能合理化決定，如檢視多年累積的評分制度是不是有問題，不能準確反映學生的能力。



鄧飛則質疑，學生在通識科能力是否有7級差異之多。不過，他對於只設兩級有保留，認為可參考應用學習科設三級評估，其亦同意需實證研究。

進步教師同盟成員、香港通識教育教師聯會幹事盧日高指，報告未有就提出兩級評分，提出其他研究支持。他引述，外國曾做過的一項研究，對比傳統評分方法，轉了合格或不合格，對該學科沒有得益，學生亦不會將時間轉到其他科，令成績變好，強調是一個很大的改革，應有嚴謹基礎的學術研究。

▼復課指引▼